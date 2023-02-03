В феврале или марте — КНДР отправит на оккупированные территории Украины своих силовиков

По словам журналистов, северокорейцы не будут участвовать в боевых действиях

Власти КНДР недавно приказали северокорейским торговым компаниям в россии отобрать персонал для отправки в оккупированные россией восточные части Украины для участия в восстановлении. Предполагается, что к востоку отправят от 300 до 500 человек.

Об этом пишет издание Daily NK.

Что известно

Учитывая, что все торговые компании, получившие заказы, связанные с северокорейской армией или органами госбезопасности, Северная Корея, похоже, намерена отправить солдат или полицейских, а не гражданских лиц, на временно оккупированные россией территории Украины.

По словам источника издания, задачи военных неизвестны, но они, скорее всего, не будут выполнять боевые задачи. Скорее всего, военные примут участие в восстановлении региона, добавил собеседник. Возможно, режим КНДР решил это сделать, потому что солдат легче контролировать, чем гражданских.

Кого отправят на Донбасс

Личный состав, который отбирают для отправки в Украину, — молодые люди в возрасте от 19 до 27 лет, большинство из них замужем, но оставили свои семьи в Северной Корее.

По словам собеседника, в общей сложности речь может идти об около 300-500 человек.

Учитывая, что компаниям в конце января дали около десяти дней в завершение отбора, Северная Корея, вероятно, отправит свой персонал в Украину в середине февраля или марте.

Напомним, в россию прибыл поезд из Северной Кореи после заявления США, что Пхеньян может тайно поставлять россии оружие для войны с Украиной. Движение поезда зафиксировали на единственном сухопутном участке сообщения между КНДР и российской федерацией днем, 4 ноября.

2 ноября в США заявили, что Северная Корея поставляет россии артиллерийские снаряды для войны в Украине.

По информации разведки, КНДР пытается скрыть поставки, создавая впечатление, будто боеприпасы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки.

Впоследствии КНДР отрицает какие-либо поставки оружия в россию и предупреждает Соединенные Штаты Америки о "нежелательных результатах", если Вашингтон будет продолжать заявлять о таких поставках.