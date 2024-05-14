Нічна атака БпЛА — які області України в небезпеці
14 травня 2024 00:55
Нічна атака БпЛА — які області України в небезпеці
Повітряну тривогу вночі у вівторок, 14 травня, оголосили в дев'ятьох областях України. Під загрозою обстрілу опинилися Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
У Повітряних Силах ЗС України повідомили, що Україну атакують ударні БпЛА.
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