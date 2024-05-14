Нічна атака БпЛА — які області України в небезпеці

Повітряну тривогу вночі у вівторок, 14 травня, оголосили в дев'ятьох областях України. Під загрозою обстрілу опинилися Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомили, що Україну атакують ударні БпЛА.

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Карта повітряних тривог станом на 00:55 14 травня

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