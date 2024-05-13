Вибухи у Дніпрі зараз увечері 13 травня — що відомо

Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Вибухи пролунали в Дніпрі зараз пізно ввечері 13 травня. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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Повітряна тривога у Дніпропетровській області триває вже понад чотири години. Її оголосили о 19:10 через загрозу застосування ударних БпЛА. О 23:36 військові попередили, що ворожий безпілотник із Запорізької області летить курсом на Дніпро, а в 23:37 закликали мешканців Дніпра пройти в укриття.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Близько 23:38 в місті прогриміли вибухи. Про них повідомили місцеві ЗМІ та Telegram-канал "єТривога".

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "єТривога"

Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" зазначив, що в районі Дніпра є один "Шахед", тому може бути чутно "антимопедну роботу".

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Офіційного коментаря від ОВА та місцевої влади щодо цих вибухів поки що не було.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що прикордонні населені пункти Харківщини під цілодобовим вогнем армії РФ.

Також ми повідомляли про те, що вдень 13 травня лунали вибухи в місті Сорокино Луганської області, яке знаходиться під тимчасовою окупацією росіян. За попередньою інформацією, гучно було на складі боєприпасів.