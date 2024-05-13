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У Дніпрі пролунали вибухи — що відомо

13 травня 2024 23:42
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Вибухи у Дніпрі зараз увечері 13 травня — що відомо
Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: depositphotos.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Вибухи пролунали в Дніпрі зараз пізно ввечері 13 травня. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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Повітряна тривога у Дніпропетровській області триває вже понад чотири години. Її оголосили о 19:10 через загрозу застосування ударних БпЛА. О 23:36 військові попередили, що ворожий безпілотник із Запорізької області летить курсом на Дніпро, а в 23:37 закликали мешканців Дніпра пройти в укриття.

У Дніпрі пролунали вибухи — що відомо - фото 1
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України 

Близько 23:38 в місті прогриміли вибухи. Про них повідомили місцеві ЗМІ та Telegram-канал "єТривога".

У Дніпрі пролунали вибухи — що відомо - фото 2
Скриншот повідомлення Telegram-каналу "єТривога"

Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" зазначив, що в районі Дніпра є один "Шахед", тому може бути чутно "антимопедну роботу".

У Дніпрі пролунали вибухи — що відомо - фото 3
Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Офіційного коментаря від ОВА та місцевої влади щодо цих вибухів поки що не було.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що прикордонні населені пункти Харківщини під цілодобовим вогнем армії РФ. 

Також ми повідомляли про те, що вдень 13 травня лунали вибухи в місті Сорокино Луганської області, яке знаходиться під тимчасовою окупацією росіян. За попередньою інформацією, гучно було на складі боєприпасів.

вибух
Дніпро
обстріли
війна в Україні

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