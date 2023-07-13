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У КМВА показали фото наслідків падіння уламків на столицю: є загиблий

13 липня 2023 02:53
оновлено: 02:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У КМВА показали фото наслідків падіння уламків на столицю: є загиблий
Наслідки прильоту у Дарницькому районі столиці. Фото: КМВА
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Київській міській військовій адміністрації оприлюднили фото наслідків падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Наразі на місці працюють відповідні служби.

Жахливі кадри з місця подій КМВА опублікувала в Telegram.

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Наслідки падіння уламків у Києві

"Наслідки падіння уламків в Дарницькому районі міста", — йдеться в дописі КМВА.

Наслідки прильоту у Дарницькому районі столиці. Фото: КМВА
Наслідки прильоту у Дарницькому районі столиці. Фото: КМВА

Нічна атака на Київ

Наразі зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах, про що повідомив мер Києві Віталій Кличко.

Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Також в Дарницькому районі зафіксовано руйнування фасаду житлового будинку. Попередньо, є двоє травмованих, яких забрала швидка.

У Шевченківському районі через пошкодження на балконі багатоквартирного будинку сталася пожежа. Наразі її ліквідовують.

Загоряння зафіксували також і в Подільському районі, де працюють пожежно-рятувальні служби. У КМВА додали, що за попередньою інформацією, є загоряння в окремо розташованій складській будівлі на площі 20 м кв.

"За адресами викликів медиків у Подільський, Соломʼянський та Дніпровський райони постраждалих від російської атаки наразі немає. Двох постраждалих госпіталізували в Дарницькому районі столиці. Ще двом у Шевченківському районі надали  допомогу на місці", — повідомив Кличко.

Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Оновлено 02:54. Кличко повідомив, що в Подільському районі виявили тіло загиблого.

Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Нагадаємо, що в Києві лунають вибухи вночі, 13 липня. Також в більшості областях України зберігається повітряна тривога.

Також у КМВА оприлюднили фото наслідків падіння уламків в Дарницькому районі. 

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