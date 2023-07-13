В КМВА показали фото последствий падения обломков на столицу: есть погибший
В Киевской городской военной администрации обнародовали фото последствий падения обломков в Дарницком районе столицы. В настоящее время на месте работают соответствующие службы.
Ужасающие кадры с места событий КМВА опубликовала в Telegram.
Последствия падения обломков в Киеве
"Последствия падения обломков в Дарницком районе города", — говорится в сообщении КМВА.
Ночная атака на Киев
В настоящее время зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах, о чем сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Также в Дарницком районе зафиксировано разрушение фасада жилого дома. Предварительно есть двое травмированных, которых забрала скорая.
В Шевченковском районе из-за повреждений на балконе многоквартирного дома произошел пожар. Пока его ликвидируют.
Возгорание зафиксировали также и в Подольском районе, где работают пожарно-спасательные службы. В КГВА добавили, что по предварительной информации, есть возгорание в отдельно стоящем складском здании на площади 20 м кв.
"По адресам вызовов медиков в Подольский, Соломенский и Днепровский районы пострадавших от российской атаки пока нет. Двое пострадавших госпитализированы в Дарницком районе столицы. Еще двое в Шевченковском районе оказали помощь на месте", — сообщил Кличко.
Обновлено 02:54. Кличко сообщил, что в Подольском районе обнаружили тело погибшего.
Напомним, что в Киеве раздаются взрывы ночью, 13 июля. Также в большинстве областей Украины сохраняется воздушная тревога.
Также в КГВА обнародовали фото последствий падения обломков в Дарницком районе.