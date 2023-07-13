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В КМВА показали фото последствий падения обломков на столицу: есть погибший

13 июля 2023 02:53
обновлено: 02:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В КМВА показали фото последствий падения обломков на столицу: есть погибший
Следствие прилета в Дарницком районе столицы. Фото: КГВА
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Киевской городской военной администрации обнародовали фото последствий падения обломков в Дарницком районе столицы. В настоящее время на месте работают соответствующие службы.

Ужасающие кадры с места событий КМВА опубликовала в Telegram.

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"Последствия падения обломков в Дарницком районе города", — говорится в сообщении КМВА.

Следствие прилета в Дарницком районе столицы. Фото: КГВА
Следствие прилета в Дарницком районе столицы. Фото: КГВА

Ночная атака на Киев

В настоящее время зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах, о чем сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Также в Дарницком районе зафиксировано разрушение фасада жилого дома. Предварительно есть двое травмированных, которых забрала скорая.

В Шевченковском районе из-за повреждений на балконе многоквартирного дома произошел пожар. Пока его ликвидируют.

Возгорание зафиксировали также и в Подольском районе, где работают пожарно-спасательные службы. В КГВА добавили, что по предварительной информации, есть возгорание в отдельно стоящем складском здании на площади 20 м кв.

"По адресам вызовов медиков в Подольский, Соломенский и Днепровский районы пострадавших от российской атаки пока нет. Двое пострадавших госпитализированы в Дарницком районе столицы. Еще двое в Шевченковском районе оказали помощь на месте", — сообщил Кличко.

Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Обновлено 02:54. Кличко сообщил, что в Подольском районе обнаружили тело погибшего.

Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, что в Киеве раздаются взрывы ночью, 13 июля. Также в большинстве областей Украины сохраняется воздушная тревога.

Также в КГВА обнародовали фото последствий падения обломков в Дарницком районе.

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