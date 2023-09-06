Нічна атака на Київщину: очевидці публікують відео вибухів

Уламки збитої ворожої ракети спричинили загорання на одному із підприємств. Фото: ДСНС

У ніч проти 6 вересня Росія намагалась завдати чергового ракетного удару по Україні. Зокрема, від страшних вибухів прокинулись і кияни.

Момент збиття ворожих цілей та звуки вибухів публікують місцеві Telegram-канали.

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У Києві лунали вибухи внаслідок чергового ракетного обстрілу Росії. На щастя, обійшлося без жертв та потерпілих.

Однак вибухи були настільки сильними, що в жителів Києва та області тремтіли вікна.

Проте внаслідок падіння уламків збитої ворожої ракети сталось загорання на території торгівельного підприємства.

Наразі працівники ДСНС повністю ліквідували пожежу. Жертв немає.

Уламки збитої ворожої ракети спричинили загорання на одному із підприємств. Фото: ДСНС

Уламки збитої ворожої ракети спричинили загорання на одному із підприємств. Фото: ДСНС

Уламки збитої ворожої ракети спричинили загорання на одному із підприємств. Фото: ДСНС

Що відомо про ракетну атаку на регіон

Близько шостої ранку 6 вересня у Києві пролунали кілька вибухів. За попередніми даними, це працює українська ППО.

Близько четвертої ранку ворог активізувався. У більшості областей України оголосили повітряну тривогу.