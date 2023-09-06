Ночная атака на Киевщину: очевидцы публикуют видео взрывов

Обломки сбитой вражеской ракеты привели к возгоранию на одном из предприятий. Фото: ГСЧС

В ночь на 6 сентября Россия пыталась нанести очередной ракетный удар по Украине. В частности, от страшных взрывов очнулись и киевляне.

Момент сбивания вражеских целей и звуки взрывов публикуют местные Telegram-каналы.

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В Киеве раздавались взрывы в результате очередных ракетных обстрелов России. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Однако взрывы были настолько сильными, что у жителей Киева и области дрожали окна.

Однако в результате падения обломков сбитой вражеской ракеты произошло возгорание на территории торгового предприятия.

В настоящее время работники ГСЧС полностью ликвидировали пожар. Жертв нет.

Обломки сбитой вражеской ракеты привели к возгоранию на одном из предприятий. Фото: ГСЧС

Обломки сбитой вражеской ракеты привели к возгоранию на одном из предприятий. Фото: ГСЧС

Обломки сбитой вражеской ракеты привели к возгоранию на одном из предприятий. Фото: ГСЧС

Что известно о ракетной атаке на регион

Около шести утра 6 сентября в Киеве прогремели несколько взрывов . По предварительным данным, это работает украинская ПВО.

Около четырех утра враг активизировался. В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу .