Ночная атака на Киевщину: очевидцы публикуют видео взрывов
В ночь на 6 сентября Россия пыталась нанести очередной ракетный удар по Украине. В частности, от страшных взрывов очнулись и киевляне.
Момент сбивания вражеских целей и звуки взрывов публикуют местные Telegram-каналы.
Ночная ракетная атака на Киев
В Киеве раздавались взрывы в результате очередных ракетных обстрелов России. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Однако взрывы были настолько сильными, что у жителей Киева и области дрожали окна.
Однако в результате падения обломков сбитой вражеской ракеты произошло возгорание на территории торгового предприятия.
В настоящее время работники ГСЧС полностью ликвидировали пожар. Жертв нет.
Что известно о ракетной атаке на регион
Около шести утра 6 сентября в Киеве прогремели несколько взрывов . По предварительным данным, это работает украинская ПВО.
Около четырех утра враг активизировался. В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу .