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Ночная атака на Киевщину: очевидцы публикуют видео взрывов

6 сентября 2023 07:33
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Ночная атака на Киевщину: очевидцы публикуют видео взрывов
Обломки сбитой вражеской ракеты привели к возгоранию на одном из предприятий. Фото: ГСЧС
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В ночь на 6 сентября Россия пыталась нанести очередной ракетный удар по Украине. В частности, от страшных взрывов очнулись и киевляне.

Момент сбивания вражеских целей и звуки взрывов публикуют местные Telegram-каналы.

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В Киеве раздавались взрывы в результате очередных ракетных обстрелов России. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Однако взрывы были настолько сильными, что у жителей Киева и области дрожали окна.

 

Однако в результате падения обломков сбитой вражеской ракеты произошло возгорание на территории торгового предприятия.

В настоящее время работники ГСЧС полностью ликвидировали пожар. Жертв нет.

 

Обломки сбитой вражеской ракеты привели к возгоранию на одном из предприятий. Фото: ГСЧС

 

Обломки сбитой вражеской ракеты привели к возгоранию на одном из предприятий. Фото: ГСЧС

 

Обломки сбитой вражеской ракеты привели к возгоранию на одном из предприятий. Фото: ГСЧС

Что известно о ракетной атаке на регион

Около шести утра 6 сентября в Киеве прогремели несколько взрывов . По предварительным данным, это работает украинская ПВО.

Около четырех утра враг активизировался. В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу .

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