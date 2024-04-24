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Нічна атака на РФ — дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області

24 квітня 2024 11:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нічна атака на РФ — дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області
Пожежа в Росії. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Дрони Служби безпеки у ніч проти 24 квітня атакували дві нафтобази у Смоленській області РФ. Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу. 

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на власні джерела. 

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"Цієї ночі "Роснєфть" недорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області РФ. За даними джерел, цю "бавовну" влаштували дрони СБУ", — повідомляють співрозмовники. 

Як відомо, на цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російської "горючки". Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу. 

"СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об’єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями", — зазначило джерело.

Нагадаємо, цієї ночі вибухи лунали одразу в трьох областях РФ. Атакували паливно-енергетичні обʼєкти і НПЗ країни-агресора. 

Крім того, 22 квітня у російському місті Орєхово-Зуєво, що неподалік Москви, сталася пожежа. Спалахнула виробнича будівля. Вогонь поширився на площі у 1 200 квадратних метрів. 

СБУ
обстріли
дрони
Росія

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