Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ночная атака на РФ — дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области arrow

Ночная атака на РФ — дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области

24 апреля 2024 11:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночная атака на РФ — дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области
Пожар в России. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Дроны Службы безопасности в ночь на 24 апреля атаковали две нефтебазы в Смоленской области РФ. После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на собственные источники.

Читайте также:

Атака дронов на Смоленскую область РФ

"Этой ночью "Роснефть" недосчиталась двух баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Ярцево и Разздоровое Смоленской области РФ. По данным источников, этот "хлопок" устроили дроны СБУ", — сообщают собеседники.

Как известно, на этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российской "горючки". После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.

"СБУ продолжает эффективно уничтожать военную инфраструктуру и логистику, которые обеспечивают топливом российскую армию в Украине. Эти объекты есть и будут оставаться нашими абсолютно законными целями", — отметил источник.

Напомним, этой ночью взрывы раздавались сразу в трех областях РФ. Атаковали топливно-энергетические объекты и НПЗ страны-агрессора.

Кроме того, 22 апреля в российском городе Орехово-Зуево, около Москвы, произошел пожар. Вспыхнуло производственное здание. Огонь распространился на площади в 1 200 квадратных метров.

СБУ
обстрелы
дроны
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри