Ночная атака на РФ — дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области

Пожар в России. Фото: скриншот с видео

Дроны Службы безопасности в ночь на 24 апреля атаковали две нефтебазы в Смоленской области РФ. После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на собственные источники.

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"Этой ночью "Роснефть" недосчиталась двух баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Ярцево и Разздоровое Смоленской области РФ. По данным источников, этот "хлопок" устроили дроны СБУ", — сообщают собеседники.

Как известно, на этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российской "горючки". После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.

"СБУ продолжает эффективно уничтожать военную инфраструктуру и логистику, которые обеспечивают топливом российскую армию в Украине. Эти объекты есть и будут оставаться нашими абсолютно законными целями", — отметил источник.

Напомним, этой ночью взрывы раздавались сразу в трех областях РФ. Атаковали топливно-энергетические объекты и НПЗ страны-агрессора.

Кроме того, 22 апреля в российском городе Орехово-Зуево, около Москвы, произошел пожар. Вспыхнуло производственное здание. Огонь распространился на площади в 1 200 квадратных метров.