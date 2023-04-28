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Нічна атака РФ по Україні: у Дніпрі загинули жінка і дитина

28 квітня 2023 06:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нічна атака РФ по Україні: у Дніпрі загинули жінка і дитина
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що внаслідок ракетного удару росіян вночі, 28 квітня, загинули молода жінка та трирічна дитина.

Про це він написав у Facebook.

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"Півночі не сплю. "Високоточниє" під@раси знову вбили в Дніпрі цивільних людей:(( Загинула молода жінка та трирічна дитина", — йдеться в повідомленні.

Філатов у Facebook.

Також він додав, що ще очікуємо на офіційну інформацію від ВЦА.

Нагадаємо, що керівник Генштабу Валерій Залужний підписав автограф Борису Філатову, щоб допомогти зібрати кошти на рації для військових на передовій. На благородну справу Філатова спонукала дружина.

Також додамо, що міський голова Дніпра Борис Філатов розповів про ситуацію в місті з бандитизмом та криміналітетом. Очільник каже, що 80% правопорушників порядку — не дніпряни, а вимушені переселенці.

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