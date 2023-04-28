Ночная атака РФ по Украине: в Днепре погибли женщина и ребенок

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что в результате ракетного удара россиян ночью, 28 апреля, погибли молодая женщина и трехлетний ребенок.

Об этом он написал в Facebook.

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"Северы не сплю. "Высокоточные" под@расы снова убили в Днепре гражданских людей: ((Погибла молодая женщина и трехлетний ребенок" , — говорится в сообщении.

Филатов в Facebook.

Также он добавил, что еще ожидаем официальную информацию от ВГА.

Напомним, что руководитель Генштаба Валерий Залужный подписал автограф Борису Филатову, чтобы помочь собрать деньги на рации для военных на передовой. На благородное дело Филатова побудила жена.

Также добавим, что мэр Днепра Борис Филатов рассказал о ситуации в городе с бандитизмом и криминалитетом. Глава говорит, что 80% правонарушителей порядка — не днепряне, а вынужденные переселенцы.