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Нічна атака росіян: над Дніпропетровщиною збивали шахеди

17 липня 2023 08:28
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Нічна атака росіян: над Дніпропетровщиною збивали шахеди
Сили ППО працюють вночі. Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У ніч з 16 на 17 липня росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Однак втілити в життя черговий терористичний акт проти мирних жителів росіянам завадили українські захисники. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Дніпропетровську область ворог атакував безпілотниками близько першої години. Однак українські воїни збили усі шахеди, які летіли. 

"Обидва "Шахеди" в небі над регіоном збили наші оборонці. Працювали захисники з ПвК "Схід", — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Решта ночі на Дніпропетровщині минула без обстрілів.

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Нагадаємо, 16 липня окупанти завдали ракетного удару по Харкову, постраждали четверо людей.

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