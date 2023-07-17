Нічна атака росіян: над Дніпропетровщиною збивали шахеди
У ніч з 16 на 17 липня росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Однак втілити в життя черговий терористичний акт проти мирних жителів росіянам завадили українські захисники.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Як сили ППО обороняли небо над Дніпропетровщиною?
Дніпропетровську область ворог атакував безпілотниками близько першої години. Однак українські воїни збили усі шахеди, які летіли.
"Обидва "Шахеди" в небі над регіоном збили наші оборонці. Працювали захисники з ПвК "Схід", — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Решта ночі на Дніпропетровщині минула без обстрілів.
Нагадаємо, 16 липня окупанти завдали ракетного удару по Харкову, постраждали четверо людей.