Ночная атака россиян: над Днепропетровщиной сбивали шахеды
В ночь с 16 на 17 июля россияне атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Однако воплотить в жизнь очередной террористический акт против мирных жителей россиянам помешали украинские защитники.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Как силы ПВО защищали небо над Днепропетровщиной?
Днепропетровскую область враг атаковал беспилотниками около часа. Однако украинские воины сбили все летевшие шахеды.
"Оба "Шахеда" в небе над регионом сбили наши защитники. Работали защитники с ПвК "Схід", — сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Оставшаясь часть ночи на Днепропетровщине прошла без обстрелов.
Напомним, 16 июля окупанты нанесли ракетный удар по Харькову, пострадали четыре человека.