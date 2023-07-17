Ночная атака россиян: над Днепропетровщиной сбивали шахеды

Силы ПВО работают ночью. Фото: facebook/Генеральный штаб ВСУ

В ночь с 16 на 17 июля россияне атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Однако воплотить в жизнь очередной террористический акт против мирных жителей россиянам помешали украинские защитники.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Днепропетровскую область враг атаковал беспилотниками около часа. Однако украинские воины сбили все летевшие шахеды.

"Оба "Шахеда" в небе над регионом сбили наши защитники. Работали защитники с ПвК "Схід", — сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Оставшаясь часть ночи на Днепропетровщине прошла без обстрелов.

Напомним, 16 июля окупанты нанесли ракетный удар по Харькову, пострадали четыре человека.