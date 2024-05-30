Нічна операція ГУР в Криму — уражено чотири російські катери "Тунєц"

Вибухи. Фото: скриншот

У ніч на 30 травня на території окупованого Криму прогриміли вибухи. В результаті спецоперації ГУР було знищено два російських катери типу КС-701 "Тунєц" та ще два було уражено.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у четвер, 30 травня.

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Знищення російських катерів

Український військовий підрозділ "Group 13" ГУР здійснив успішну операцію проти морського флоту Росії в окупованому Криму, використовуючи ударні морські дрони Magura V5.

Незважаючи на спроби російських сил збити дрони, включаючи 32 вильоти бойових літаків — Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8, а також застосування стрілецької зброї, українські спецпризначенці змогли знищити два катери типу КС-701 "Тунєц" та пошкодити ще два.

Загальні втрати флоту агресора склали чотири катери цього типу, які використовувались для логістичних та патрульних завдань біля окупованого півострова.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, українські бійці завдають уражень російському флоту у Чорному морі. На думку британських розвідників, потоплення корабля "Циклон" може свідчити про те, що наразі залишатись у Криму для окупантів небезпечно.

Раніше ми писали, що у ніч на 15 травня українські Збройні сили завдали удар по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Відповідно до оприлюднених супутникових знімків окупанти втратили три літаки.