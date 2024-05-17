Удари по аеродрому "Бельбек" — з'явилися супутникові знімки знищених російських літаків

Наслідки атаки ЗСУ на аеродром "Бельбек". Фото: Maxar

В ніч на 15 травня українські Збройні сили завдали удар по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Відповідно до оприлюднених супутникових знімків окупанти втратили три літаки.

Про це повідомило видання "Радіо Свобода" у п'ятницю, 17 травня.

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Знімки, зроблені компанією Maxar, показують два спалені літаки на головному майданчику та ще один, що стоїть окремо. В результаті нападу було знищено також одну споруду та пошкоджено іншу.

Наслідки атаки ЗСУ на аеродром "Бельбек". Фото: Maxar

Журналіст The New York Times Крістіан Тріберт повідомляє, що на аеродромі були знищені два винищувачі МіГ-31 і один Су-27, а також пошкоджений один МіГ-29. Тріберт також зазначає, що під час атаки було знищено резервуар для палива.

Наслідки атаки ЗСУ на аеродром "Бельбек". Фото: Maxar

Російські військові телеграм-канали, також підтверджують втрати літаків, зазначаючи, що аеродром був обстріляний ракетами ATACMS з касетними боєприпасами.

Наслідки атаки ЗСУ на аеродром "Бельбек". Фото: Maxar

У мережі з’явилися фотографії наслідків ударів. Зображення, опубліковані в телеграм-каналах, нібито показують знищену радіолокаційну станцію від ЗРК С-300 або С-400. У пабліках стверджують, що під час атаки могли бути знищені дві пускові установки ЗРК С-400 та радар 92Н6Е.

Збройні Сили України здійснили напад на Бельбецький аеродром у ніч на 15 травня. Міністерство оборони РФ заявило, що протиповітряні сили збили над Кримом десять ракет ATACMS. Ввечері телеграм-канал Astra повідомив про нову пожежу на території аеродрому.

Нагадаємо, у Криму уночі 15 травня було гучно. Зокрема, вибухи лунали поблизу Севастополя у районі аеродрому "Бельбек".

Раніше ми писали, що під час нічних вибухів російська влада у Криму повідомила про тимчасове перекриття Кримського мосту.

Перед цим 13 травня у Міністерстві оборони Росії заявили про атаку безпілотників та ракет Storm Shadow над територією півострова.

До слова, останнім часом окупанти припинили постачати війська та техніку Кримським мостом, наразі він майже не використовується в цілях РФ.