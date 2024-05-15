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Нічні вибухи у Криму — ЗМІ повідомляють про атаку на військовий аеродром росіян "Бельбек"

15 травня 2024 07:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Нічні вибухи у Криму — ЗМІ повідомляють про атаку на військовий аеродром росіян "Бельбек"
Вибухи у Севастополі. Фото архівне: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Криму уночі 15 травня було гучно. Зокрема, вибухи лунали поблизу Севастополя у районі аеродрому "Бельбек". Там, згідно з супутниковими знімками, спалахнуло три пожежі на місцях стоянок російських літаків. 

Про це повідомляє місцевий паблік у Telegram.

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Зазначається, що було дві хвилі вибухів. Перша — близько 01:55. Тоді місцеві чули вибухи біля Севастополя у районі військового аеродрому "Бельбек".

Згідно з супутниковими кадрами, внаслідок атаки там виникло три пожежі у місці, де саме базуються літаки окупантів. 

Друга хвиля вибухів розпочалася близько 02:35. Вони лунали у Євпаторії й Бахчисарайському районі. Окупаційна влада повідомляла про нібито падіння уламків збитої ракети у приватному секторі. Про потерпілих невідомо. 

Вибухи у Криму 15 травня
Місця пожеж на аеродромі. Фото: Крымский ветер

 

Нагадаємо, під час нічних вибухів російська влада у Криму повідомила про тимчасове перекриття Кримського мосту. 

Перед цим 13 травня у Міністерстві оборони Росії заявили про атаку безпілотників та ракет Storm Shadow над територією півострова. 

До слова, останнім часом окупанти припинили постачати війська та техніку Кримським мостом, наразі він майже не використовується в цілях РФ. 

війна
Крим
вибух
росіяни
окупанти
Севастополь
війна в Україні

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