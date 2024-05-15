Ночные взрывы в Крыму — СМИ сообщают об атаке на военный аэродром россиян "Бельбек"

Взрывы в Севастополе. Фото архивное: росСМИ

В Крыму ночью 15 мая было громко. В частности, взрывы раздавались вблизи Севастополя в районе аэродрома "Бельбек". Там, согласно спутниковым снимкам, вспыхнули три пожара на местах стоянок российских самолетов.

Об этом сообщает местный паблик в Telegram.

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Взрывы в Крыму 15 мая

Отмечается, что было две волны взрывов. Первая — около 01:55. Тогда местные слышали взрывы у Севастополя в районе военного аэродрома "Бельбек".

Согласно спутниковым кадрам, в результате атаки там возникли три пожара в месте, где как раз базируются самолеты оккупантов.

Вторая волна взрывов началась около 02:35. Они раздавались в Евпатории и Бахчисарайском районе. Оккупационные власти сообщали о якобы падении обломков сбитой ракеты в частном секторе. О потерпевших неизвестно.

Места пожаров на аэродроме. Фото: Крымский ветер

Напомним, во время ночных взрывов российские власти в Крыму сообщили о временном перекрытии Крымского моста.

Перед этим 13 мая в Министерстве обороны России заявили об атаке беспилотников и ракет Storm Shadow над территорией полуострова.

К слову, в последнее время оккупанты прекратили поставлять войска и технику Крымским мостом, пока он почти не используется в целях РФ.