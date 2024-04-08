Нічний обстріл України — скільки дронів та ракет знищили Повітряні сили

Робота протиповітряної оборони вночі. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники у ніч проти 8 квітня завдали удару по Україні ракетою та двома десятками "шахедів". Повітряні сили знищили одну керовану авіаційну ракету Х-5 та 24 ударних БпЛА.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у понеділок, 8 квітня.

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У відомстві розповіли, що в ніч на 8 квітня окупанти завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда — Крим, а також з районів Курськ та Єйськ.

"До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби", — йдеться у повідомленні.

Так, протиповітряна оборона збила керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу Shahed-131/136 по південних регіонах. Зокрема, влучання та руйнування є в Одеському районі.

Крім того, повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників також оголосили в західних областях.