Ночной обстрел Украины — сколько дронов и ракет уничтожили Воздушные силы

Работа противовоздушной обороны в ночное время. Фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики в ночь на 8 апреля нанесли удар по Украине ракетой и двумя десятками "шахедов". Воздушные силы уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-5 и 24 ударных БпЛА.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в понедельник, 8 апреля.

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В ведомстве рассказали, что в ночь на 8 апреля оккупанты нанесли удар управляемой авиационной ракетой Х-59 с воздушного пространства оккупированной Запорожской области и 24 ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из мыса Чауда — Крым, а также из районов Курск и Ейск.

"К отражению воздушного нападения была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.

Так, противовоздушная оборона сбила управляемую авиационную ракету Х-59 в Днепропетровской области и 17 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, этой ночью российские оккупанты в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА типа Shahed-131/136 по южным регионам. В частности, попадание и разрушение есть в Одесском районе.

Кроме того, воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников также была объявлена в западных областях.