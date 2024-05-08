Нічний удар по Україні — РФ обстріляла енергетичні об'єкти у шести областях

Наслідки обстрілів енергетичних об'єктів. Фото архівне: ДСНС

Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні у ніч проти середи, 8 травня. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни. Наслідки обстрілів наразі уточнюються.

Про це повідомляє Міненерго.

Читайте також:

Обстріл енергетичних об'єктів 8 травня

"Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях", — написали в Міненерго, повідомляючи про обстріл.

Зазначається, що наразі наслідки атаки уточнюються, енергетики вже розпочали їх ліквідацію.

Своєю чергою, у відомстві закликали українців заощаджувати споживання електроенергії, особливо у ранкові та вечірні години.

"Ощадливе використання електроенергії — внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години", — написали в Міненерго.

Скриншот

Нагадаємо, під час нічної повітряної тривоги 8 травня Росія знову обстріляла Харків. За попередньою інформацією, ворог завдав удару "шахедами".

Цієї ж ночі РФ атакувала Київ крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У Запоріжжі окупанти вразили обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури.