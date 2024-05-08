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Нічний удар по Україні — РФ обстріляла енергетичні об'єкти у шести областях

8 травня 2024 07:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Нічний удар по Україні — РФ обстріляла енергетичні об'єкти у шести областях
Наслідки обстрілів енергетичних об'єктів. Фото архівне: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні у ніч проти середи, 8 травня. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни. Наслідки обстрілів наразі уточнюються. 

Про це повідомляє Міненерго. 

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Обстріл енергетичних об'єктів 8 травня

"Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях", — написали в Міненерго, повідомляючи про обстріл. 

Зазначається, що наразі наслідки атаки уточнюються, енергетики вже розпочали їх ліквідацію. 

Своєю чергою, у відомстві закликали українців заощаджувати споживання електроенергії, особливо у ранкові та вечірні години. 

"Ощадливе використання електроенергії — внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години", — написали в Міненерго. 

Обстріл енергетики 8 травня
Скриншот

 

Нагадаємо, під час нічної повітряної тривоги 8 травня Росія знову обстріляла Харків. За попередньою інформацією, ворог завдав удару "шахедами". 

Цієї ж ночі РФ атакувала Київ крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У Запоріжжі окупанти вразили обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури.

Віталій Кличко
Герман Галущенко
війна
Міненерго
росіяни
обстріли
окупанти
ракети
війна в Україні
енергетика

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