Ночной удар по Украине — РФ обстреляла энергетические объекты в шести областях

Последствия обстрела энергетических объектов. Фото архивное: ГСЧС

Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине в ночь на среду, 8 мая. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях. Последствия обстрелов уточняются.

Об этом сообщает Минэнерго.

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"Атакованные объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях", — написали в Минэнерго, сообщая об обстреле.

Отмечается, что последствия атаки уточняются, энергетики уже начали их ликвидацию.

В свою очередь, в ведомстве призвали украинцев экономить потребление электроэнергии, особенно в утренние и вечерние часы.

"Экономное использование электроэнергии — вклад каждого из нас в победу. Особенно важно ответственное потребление в утренние и вечерние часы", — написали в Минэнерго.

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Напомним, во время ночной воздушной тревоги 8 мая Россия снова обстреляла Харьков. По предварительной информации, враг нанес удар "шахедами".

Этой же ночью РФ атаковала Киев крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В Запорожье оккупанты поразили объекты критической и гражданской инфраструктуры.