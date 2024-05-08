Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ночной удар по Украине — РФ обстреляла энергетические объекты в шести областях arrow

Ночной удар по Украине — РФ обстреляла энергетические объекты в шести областях

8 мая 2024 07:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ночной удар по Украине — РФ обстреляла энергетические объекты в шести областях
Последствия обстрела энергетических объектов. Фото архивное: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине в ночь на среду, 8 мая. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях. Последствия обстрелов уточняются.

Об этом сообщает Минэнерго.

Читайте также:

Обстрел энергетических объектов 8 мая

"Атакованные объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях", — написали в Минэнерго, сообщая об обстреле.

Отмечается, что последствия атаки уточняются, энергетики уже начали их ликвидацию.

В свою очередь, в ведомстве призвали украинцев экономить потребление электроэнергии, особенно в утренние и вечерние часы.

"Экономное использование электроэнергии — вклад каждого из нас в победу. Особенно важно ответственное потребление в утренние и вечерние часы", — написали в Минэнерго.

Обстрел энергетики 8 мая
Скриншот

 

Напомним, во время ночной воздушной тревоги 8 мая Россия снова обстреляла Харьков. По предварительной информации, враг нанес удар "шахедами".

Этой же ночью РФ атаковала Киев крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В Запорожье оккупанты поразили объекты критической и гражданской инфраструктуры.

Виталий Кличко
Герман Галущенко
война
Минэнерго
россияне
обстрелы
оккупанты
ракеты
война в Украине
энергетика

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом