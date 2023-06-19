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Німеччина і надалі допомагатиме Україні оборонятися від РФ, — Шольц

19 червня 2023 18:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Німеччина і надалі допомагатиме Україні оборонятися від РФ, — Шольц
Канцлер ФРН Олаф Шольц. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Офіційний Берлін не збирається кидати Україну напризволяще. У війні з Росією Німеччина допомагатиме стільки, скільки це буде потрібно.

Про це канцлер ФРН Олаф Шольц заявив на спільній пресконференції з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Підтримка Німеччини 

Канцлер Німеччини не виключає, що війна в Україні може затягнутися. Тому зараз країни-союзники по НАТО повинні готуватися й адаптувати власну  політику до цього.

"Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. У нас є необхідне фінансування в нашому бюджеті і німецька промисловість збільшує свої можливості для виробництва, ремонту та обслуговування озброєння", — наголосив Шольц.

Зауважимо, з початком повномаштабного вторгнення Берлін передав нашим військовим бронетехніку, ЗРК, зенітні установки. ЗСУ також отримали новітні танки Leopard 2A6.

Також німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні підприємство, на якому виготовлятимуть сучасні танки та БМП.

Нагадаємо, Німеччині після закриття атомних електростанцій не вистачить власної електроенергії на наступну зиму. За цей крок канцлер Олаф Шольц отримав порцію критики як від вітчизняних науковців, так і від міжнародних структур.

Низка німецьких науковців звернулася до федерального канцлера Олафа Шольца, заявивши, що три нещодавно закриті на території Німеччини атомні електростанції забезпечували б близько 25% вітчизняних домогосподарств.

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