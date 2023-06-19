Германия и дальше будет помогать Украине обороняться от РФ, — Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: REUTERS

Официальный Берлин не собирается бросать Украину на произвол судьбы. В войне с Россией Германия будет помогать столько, сколько это потребуется.

Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на совместной пресс-конференции с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Поддержка Германии

Канцлер Германии не исключает, что война на Украине может затянуться. Поэтому сейчас страны-союзники по НАТО должны готовиться и адаптировать свою политику к этому.

"Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. У нас есть необходимое финансирование в нашем бюджете и немецкая промышленность увеличивает свои возможности для производства, ремонта и обслуживания вооружения",— подчеркнул Шольц.

Заметим, с началом полномасштабного вторжения Берлин передал нашим военным бронетехнику, ЗРК, зенитные установки. ВСУ также получили новейшие танки Leopard 2A6.

Также немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине предприятие, на котором будут производить современные танки и БМП.

Напомним, Германии после закрытия атомных электростанций не хватит собственной электроэнергии на следующую зиму. За этот шаг канцлер Олаф Шольц получил порцию критики как от отечественных ученых, так и международных структур.

Ряд немецких ученых обратился к федеральному канцлеру Олафу Шольцу, заявив, что три недавно закрытые на территории Германии атомные электростанции обеспечивали бы около 25% отечественных домохозяйств.