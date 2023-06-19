Германия и дальше будет помогать Украине обороняться от РФ, — Шольц
Официальный Берлин не собирается бросать Украину на произвол судьбы. В войне с Россией Германия будет помогать столько, сколько это потребуется.
Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на совместной пресс-конференции с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Поддержка Германии
Канцлер Германии не исключает, что война на Украине может затянуться. Поэтому сейчас страны-союзники по НАТО должны готовиться и адаптировать свою политику к этому.
"Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. У нас есть необходимое финансирование в нашем бюджете и немецкая промышленность увеличивает свои возможности для производства, ремонта и обслуживания вооружения",— подчеркнул Шольц.
Заметим, с началом полномасштабного вторжения Берлин передал нашим военным бронетехнику, ЗРК, зенитные установки. ВСУ также получили новейшие танки Leopard 2A6.
Также немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине предприятие, на котором будут производить современные танки и БМП.
Напомним, Германии после закрытия атомных электростанций не хватит собственной электроэнергии на следующую зиму. За этот шаг канцлер Олаф Шольц получил порцию критики как от отечественных ученых, так и международных структур.
Ряд немецких ученых обратился к федеральному канцлеру Олафу Шольцу, заявив, что три недавно закрытые на территории Германии атомные электростанции обеспечивали бы около 25% отечественных домохозяйств.