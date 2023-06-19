Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Германия и дальше будет помогать Украине обороняться от РФ, — Шольц arrow

Германия и дальше будет помогать Украине обороняться от РФ, — Шольц

19 июня 2023 18:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Германия и дальше будет помогать Украине обороняться от РФ, — Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Официальный Берлин не собирается бросать Украину на произвол судьбы. В войне с Россией Германия будет помогать столько, сколько это потребуется.

Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на совместной пресс-конференции с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Читайте также:

Поддержка Германии

Канцлер Германии не исключает, что война на Украине может затянуться. Поэтому сейчас страны-союзники по НАТО должны готовиться и адаптировать свою политику к этому.

"Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. У нас есть необходимое финансирование в нашем бюджете и немецкая промышленность увеличивает свои возможности для производства, ремонта и обслуживания вооружения",— подчеркнул Шольц.

Заметим, с началом полномасштабного вторжения Берлин передал нашим военным бронетехнику, ЗРК, зенитные установки. ВСУ также получили новейшие танки Leopard 2A6.

Также немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине предприятие, на котором будут производить современные танки и БМП.

Напомним, Германии после закрытия атомных электростанций не хватит собственной электроэнергии на следующую зиму. За этот шаг канцлер Олаф Шольц получил порцию критики как от отечественных ученых, так и международных структур.

Ряд немецких ученых обратился к федеральному канцлеру Олафу Шольцу, заявив, что три недавно закрытые на территории Германии атомные электростанции обеспечивали бы около 25% отечественных домохозяйств.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас