Україна може отримати німецькі ракети Taurus: Чернєв назвав умови

Далекобійні ракети Taurus. Фото: АрміяІнформ

Серед коаліційних фракцій всередині Бундестагу є консенсус щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Це великий крок назустріч ракетам для України проти РФ, але остаточне рішення приймає уряд, який призначається власне Бундестагом.

Проте у парламентській республіці Німеччина дослухаються до позицій парламенту.

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Про це Новини.LIVE розповів Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Сподіваюсь, дуже скоро ми почуємо дуже конкретні рішення і від німецького Міноборони, і від німецького уряду. Адже серед тих коаліційних фракцій, які висловилися "за" передачу Taurus Україні, є фракція Шольца (Олаф Шольц, канцлер Німеччини. - ред.) — СДП (соціально-демократична партія. - ред.). І це вагомий сигнал. Сподіваюсь, уряд дослухається до рішень своїх парламентарів і рішення буде ухвалене", — уточнив Чернєв.

Єгор Чернєв. Фото: Уніан

Дальність ураження далекобійних ракет Taurus — 500 км. Відтак ЗСУ зможуть діставати до півдня Криму і загалом вглиб окупованих територій, окрім території РФ.

"Україна виконує свої зобов'язання в тому, що не використовує західне озброєння по території РФ. Для цього у нас є власна зброя. Ми здали цей іспит і довели його. Те ж саме буде із далекобійними ракетами Taurus", — запевнив Чернєв.

Нагадаємо, за даними німецького видання Т-online, уряд Німеччини може ухвалити рішення про надання Києву далекобійних крилатих ракет Taurus. Це рішення можуть ухвалити вже найближчим часом.