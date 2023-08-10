Украина может получить немецкие ракеты Taurus: Чернев назвал условия

Дальнобойные ракеты Taurus. Фото: АрмияИнформ

Среди коалиционных фракций внутри Бундестага есть консенсус относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Это большой шаг навстречу ракетам для Украины против РФ, но окончательное решение принимает правительство, назначаемое собственно Бундестагом.

Однако в парламентской республике Германия прислушивается к позициям парламента.

Читайте также:

Об этом Новини.LIVE рассказал Егор Чернев, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.

"Надеюсь, очень скоро мы услышим очень конкретные решения и от немецкого Минобороны, и от немецкого правительства. Ведь среди тех коалиционных фракций, которые высказались за передачу Taurus Украине, есть фракция Шольца (Олаф Шольц, канцлер Германии. - ред.) — СДП (социально-демократическая партия. - ред.). И это весомый сигнал. Надеюсь, правительство прислушается к решениям своих парламентариев и решение будет принято", — уточнил Чернев.

Егор Чернев. Фото: Униан

Дальность поражения дальнобойных ракет Taurus — 500 км. Следовательно, ВСУ смогут доставать до юга Крыма и вообще вглубь оккупированных территорий, кроме территории РФ.

"Украина выполняет свои обязательства в том, что не использует западное вооружение по территории РФ. Для этого у нас есть собственное оружие. Мы сдали этот экзамен и доказали его. То же будет с дальнобойными ракетами Taurus", — заверил Чернев.

Напомним, по данным немецкого издания Т-online, правительство Германии может принять решение о предоставлении Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Это решение может быть принято уже в ближайшее время.