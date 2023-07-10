Німеччина надасть Україні "суттєву" військову допомогу, — Reuters

Володимир Зеленський і Олаф Шольц. Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP

Під час Вільнюського саміту НАТО Німеччина оголосить про "суттєве" надання нашій державі військової техніки, аби боротися з російськими окупантами. Саміт відбудеться 11-12 липня.

Про це пише Reuters.

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Гарантії безпеки для України

За словами високопоставленого німецького урядовця, у Берліні працюють над тим, щоб надати Україні двосторонні гарантії безпеки.

Своєю чергою він зазначив, що наразі невдалий час, аби запрошувати Україну приєднатися до НАТО.

Вступ України до Альянсу

Шість ексгенералів НАТО направили відкрите звернення до лідерів Альянсу, які зібралися на саміті у Вільнюсі, із закликом надати Україні шлях до приєднання. У листі наголошується, що Україна продемонструвала здатність і готовність взяти на себе обов'язки щодо забезпечення своєї незалежності та захисту безпеки країн Європи, а також прагнення демократичних цінностей.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден вважає, що Україна зараз не готова до членства у НАТО. На його думку, Альянс повинен розглядати питання членства України тільки тоді, коли закінчиться війна.