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Германия предоставит Украине "существенную" военную помощь, — Reuters

10 июля 2023 12:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Германия предоставит Украине "существенную" военную помощь, — Reuters
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во время Вильнюсского саммита НАТО Германия объявит о "существенном" предоставлении нашему государству военной техники, чтобы бороться с российскими оккупантами. Саммит состоится 11-12 июля.

Об этом пишет Reuters.

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Гарантии безопасности для Украины

По словам высокопоставленного немецкого чиновника, в Берлине работают над тем, чтобы предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности.

В свою очередь он отметил, что пока неудачное время, чтобы приглашать Украину присоединиться к НАТО.

Вступление Украины в Альянс

Шесть эксгенералов НАТО направили открытое обращение к лидерам Альянса, собравшимся на саммите в Вильнюсе, с призывом предоставить Украине путь к присоединению. В письме отмечается, что Украина продемонстрировала способность и готовность взять на себя обязанности по обеспечению своей независимости и защите безопасности стран Европы, а также стремление к демократическим ценностям.

Напомним, Президент США Джо Байден считает, что Украина сейчас не готова к членству в НАТО. По его мнению, Альянс должен рассматривать вопросы членства Украины только тогда, когда закончится война.

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