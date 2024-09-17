Чергові гаубиці Panzerhaubitze 2000 Німеччина надасть ЗСУ протягом двох місяців

САУ Panzerhaubitze 2000. Фото: Вікіпедія

Сили оборони України протягом наступних двох місяців отримають чергову партію самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Німеччина відправить відразу шість подібних систем, а потом буде більше.

Про це повідомляє видання Stern.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що його країна разом з іншими європейськими державами готуються передати ЗСУ 77 танків Leopard 1A5.

Пісторіус наголосив, що повномасштабне вторгнення Росії на Україну зайвий раз доводить важливість саме артилерії на сучасному полі бою. Адже, за його словами, піхота без підтримки артилерії не може діяти ефективно.