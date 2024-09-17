Очередные гаубицы Panzerhaubitze 2000 Германия предоставит ВСУ в течение двух месяцев

Германия предоставит ВСУ очередную партию гаубиц — какие и сколько получат украинские артиллеристы
17 сентября 2024 00:32
САУ Panzerhaubitze 2000. Фото: Википедия
Силы обороны Украины в течение следующих двух месяцев получат очередную партию самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Германия отправит сразу шесть подобных систем, а затем будет больше.
Об этом сообщает издание Stern.
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Министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что его страна вместе с другими европейскими государствами готовятся передать ВСУ 77 танков Leopard 1A5.
Писториус подчеркнул, что полномасштабное вторжение России в Украину лишний раз доказывает важность именно артиллерии на современном поле боя. Ведь, по его словам, пехота без поддержки артиллерии не может действовать эффективно.
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