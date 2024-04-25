Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Німеччина не буде повертати в Україну військовозобов'язаних чоловіків arrow

Німеччина не буде повертати в Україну військовозобов'язаних чоловіків

25 квітня 2024 00:02
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Німеччина не буде повертати в Україну військовозобов'язаних чоловіків
Українці в Німеччині. Фото ілюстративне: телеканал "Дім"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Німецький уряд відреагував на рішення Міністерства внутрішніх справ України призупинити консульські послуги для військовозобов'язаних чоловіків. Там заявили, що українців вертати не будуть.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Читайте також:

Німеччина не віддасть Україні військовозобов'язаних чоловіків

"Я впевнений у тому, що це рішення не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, чи чоловіків", — заявив в коментарі виданню спікер Міністерства внутрішніх справ Німеччини Максиміліан Калль. 

Проте федеральний уряд відмовляється коментувати рішення України призупинити консульські послуги для чоловіків призовного віку.

"Це суверенне рішення України, яке я не можу коментувати від імені відомства нашої країни", — заявив спікер міністерства закордонних справ Німеччини Крістіан Вагнер.

Що передувало

Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що українським чоловікам за кордоном перестали видавати документи.

Водночас офіцер ЗСУ Мирослав Гай вважає, що такі обмеження призведуть не до покращення мобілізації, а до масових спроб отримати громадянство інших країн. 

А адвокат Григорій Трипульський наголосив, що це рішення суперечить Конституції України, і рішення МЗС України — абсолютно незаконне.

Німеччина
Україна
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри