Німеччина не буде повертати в Україну військовозобов'язаних чоловіків

Українці в Німеччині. Фото ілюстративне: телеканал "Дім"

Німецький уряд відреагував на рішення Міністерства внутрішніх справ України призупинити консульські послуги для військовозобов'язаних чоловіків. Там заявили, що українців вертати не будуть.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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"Я впевнений у тому, що це рішення не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, чи чоловіків", — заявив в коментарі виданню спікер Міністерства внутрішніх справ Німеччини Максиміліан Калль.

Проте федеральний уряд відмовляється коментувати рішення України призупинити консульські послуги для чоловіків призовного віку.

"Це суверенне рішення України, яке я не можу коментувати від імені відомства нашої країни", — заявив спікер міністерства закордонних справ Німеччини Крістіан Вагнер.

Що передувало

Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що українським чоловікам за кордоном перестали видавати документи.

Водночас офіцер ЗСУ Мирослав Гай вважає, що такі обмеження призведуть не до покращення мобілізації, а до масових спроб отримати громадянство інших країн.

А адвокат Григорій Трипульський наголосив, що це рішення суперечить Конституції України, і рішення МЗС України — абсолютно незаконне.