Германия не будет возвращать в Украину военнообязанных мужчин

Украинцы в Германии. Фото иллюстративное: телеканал "Дом"

Немецкое правительство отреагировало на решение Министерства внутренних дел Украины приостановить консульские услуги для военнообязанных мужчин. Там заявили, что украинцев возвращать не будут.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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"Я уверен в том, что это решение не повлияет на статус беженцев из Украины, нуждающихся в защите, независимо от того, идет ли речь о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или мужчин", — заявил в комментарии изданию спикер Министерства внутренних дел Германии Максимилиан Калль.

Однако федеральное правительство отказывается комментировать решение Украины приостановить консульские услуги для мужчин призывного возраста.

"Это суверенное решение Украины, которое я не могу комментировать от имени ведомства нашей страны", — заявил спикер министерства иностранных дел Германии Кристиан Вагнер.

Что предшествовало

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинским мужчинам за границей перестали выдавать документы.

В то же время, офицер ВСУ Мирослав Гай считает, что такие ограничения приведут не к улучшению мобилизации, а к массовым попыткам получить гражданство других стран.

А адвокат Григорий Трипульский подчеркнул, что это решение противоречит Конституции Украины, и решение МИД Украины — абсолютно незаконное.