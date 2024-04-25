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Германия не будет возвращать в Украину военнообязанных мужчин

25 апреля 2024 00:02
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Илья Рябинин
редактор
Германия не будет возвращать в Украину военнообязанных мужчин
Украинцы в Германии. Фото иллюстративное: телеканал "Дом"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Немецкое правительство отреагировало на решение Министерства внутренних дел Украины приостановить консульские услуги для военнообязанных мужчин. Там заявили, что украинцев возвращать не будут.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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"Я уверен в том, что это решение не повлияет на статус беженцев из Украины, нуждающихся в защите, независимо от того, идет ли речь о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или мужчин", — заявил в комментарии изданию спикер Министерства внутренних дел Германии Максимилиан Калль.

Однако федеральное правительство отказывается комментировать решение Украины приостановить консульские услуги для мужчин призывного возраста.

"Это суверенное решение Украины, которое я не могу комментировать от имени ведомства нашей страны", — заявил спикер министерства иностранных дел Германии Кристиан Вагнер.

Что предшествовало

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинским мужчинам за границей перестали выдавать документы.

В то же время, офицер ВСУ Мирослав Гай считает, что такие ограничения приведут не к улучшению мобилизации, а к массовым попыткам получить гражданство других стран.

А адвокат Григорий Трипульский подчеркнул, что это решение противоречит Конституции Украины, и решение МИД Украины — абсолютно незаконное.

Германия
Украина
мобилизация
война в Украине
военнообязанные

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