Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
У вівторок, 23 травня, Федеральний уряд Німеччини оголосив, що оновив перелік військової допомоги для України. Туди, зокрема, увійшли дрони, автомобільна техніка та радар ППО TRML-4D.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Що Німеччина передала для України
Як відомо, Німеччина також передала Україні дві мостоукладальні машини Biber, три мобільні системи розмінування, а також 46 розвідувальних безпілотників Vector.
Зокрема, у пакет військової допомоги для України увійшло:
- одна радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D;
- дві мостоукладальні машини Biber;
- три мобільних і захищених пристрої розмінування;
- 54 розвідувальні дрони VECTOR;
- вісім антидронових систем;
- шість машин для прикордонників;
- один частотний глушник;
- дві вантажівки з системою змінного кузова і 20 платформами;
- п’ять тягачів із напівпричепами;
- вісім вантажівок, мікроавтобусів, всюдиходів;
- вісім вантажівок Zetros.
Що відомо про радар ППО TRML-4D
ППО TRML-4D — це найновіший радар компанії Hensoldt, представлений на виставці Eurosatory у 2018 році. Перші замовники отримали його у 2020 році.
Цей радар поєднує цифрове формування променя з імпульсно-доплерівським радаром для виявлення важкодоступних повітряних цілей, таких як завислі у повітрі вертольоти або низьколітаючі крилаті ракети.
Система має підвищені характеристики в порівнянні з попередниками і здатна супроводжувати 1500 цілей на дальності до 250 км.
Нагадаємо, нещодавно високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз планує надати Україні більше систем ППО.