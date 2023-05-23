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Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

23 травня 2023 22:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 23 травня, Федеральний уряд Німеччини оголосив, що оновив перелік військової допомоги для України. Туди, зокрема, увійшли дрони, автомобільна техніка та радар ППО TRML-4D.

Про це повідомляє "Європейська правда"

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Що Німеччина передала для України

Як відомо, Німеччина також передала Україні дві мостоукладальні машини Biber, три мобільні системи розмінування, а також 46 розвідувальних безпілотників Vector.

Зокрема, у пакет військової допомоги для України увійшло:

  • одна радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D;
  • дві мостоукладальні машини Biber;
  • три мобільних і захищених пристрої розмінування;
  • 54 розвідувальні дрони VECTOR;
  • вісім антидронових систем;
  • шість машин для прикордонників;
  • один частотний глушник;
  • дві вантажівки з системою змінного кузова і 20 платформами;
  • п’ять тягачів із напівпричепами;
  • вісім вантажівок, мікроавтобусів, всюдиходів;
  • вісім вантажівок Zetros.

Що відомо про радар ППО TRML-4D

ППО TRML-4D — це найновіший радар компанії Hensoldt, представлений на виставці Eurosatory у 2018 році. Перші замовники отримали його у 2020 році.

Цей радар поєднує цифрове формування променя з імпульсно-доплерівським радаром для виявлення важкодоступних повітряних цілей, таких як завислі у повітрі вертольоти або низьколітаючі крилаті ракети.

Система має підвищені характеристики в порівнянні з попередниками і здатна супроводжувати 1500 цілей на дальності до 250 км. 

Нагадаємо, нещодавно високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз планує надати Україні більше систем ППО.

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