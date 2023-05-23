Германия передала Украине новый пакет помощи

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: google.com

Во вторник, 23 мая, Федеральное правительство Германии объявило, что обновило перечень военной помощи для Украины. Туда вошли дроны, автомобильная техника и радар ПВО TRML-4D.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Что Германия передала для Украины

Как известно, Германия также передала Украине две мостоукладочные машины Biber, три мобильных системы разминирования, а также 46 разведывательных беспилотников Vector.

В частности, в пакет военной помощи для Украины вошло:

одна радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D;

две мостоукладочные машины Biber;

три мобильных и защищенных устройства разминирования;

54 разведывательные дроны VECTOR;

восемь антидроновых систем;

шесть машин для пограничников;

один частотный глушитель;

два грузовика с системой сменного кузова и 20 платформами;

пять тягачей с полуприцепами;

восемь грузовиков, микроавтобусов, вездеходов;

восемь грузовиков Zetros.

Что известно о радаре ПВО TRML-4D

ПВО TRML-4D — это новейший радар компании Hensoldt, представленный на выставке Eurosatory в 2018 году. Первые заказчики получили его в 2020 году.

Этот радар сочетает цифровое формирование луча с импульсно-доплеровским радаром для обнаружения труднодоступных воздушных целей, таких как зависшие в воздухе вертолеты или низколетящие крылатые ракеты.

Система обладает повышенными характеристиками по сравнению с предшественниками и способна сопровождать 1500 целей на дальности до 250 км.

Напомним, недавно высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз планирует предоставить Украине больше систем ПВО.