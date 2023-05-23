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Германия передала Украине новый пакет помощи

23 мая 2023 22:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Германия передала Украине новый пакет помощи
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 23 мая, Федеральное правительство Германии объявило, что обновило перечень военной помощи для Украины. Туда вошли дроны, автомобильная техника и радар ПВО TRML-4D.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Что Германия передала для Украины

Как известно, Германия также передала Украине две мостоукладочные машины Biber, три мобильных системы разминирования, а также 46 разведывательных беспилотников Vector.

В частности, в пакет военной помощи для Украины вошло:

  • одна радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D;
  • две мостоукладочные машины Biber;
  • три мобильных и защищенных устройства разминирования;
  • 54 разведывательные дроны VECTOR;
  • восемь антидроновых систем;
  • шесть машин для пограничников;
  • один частотный глушитель;
  • два грузовика с системой сменного кузова и 20 платформами;
  • пять тягачей с полуприцепами;
  • восемь грузовиков, микроавтобусов, вездеходов;
  • восемь грузовиков Zetros.

Что известно о радаре ПВО TRML-4D

ПВО TRML-4D — это новейший радар компании Hensoldt, представленный на выставке Eurosatory в 2018 году. Первые заказчики получили его в 2020 году.

Этот радар сочетает цифровое формирование луча с импульсно-доплеровским радаром для обнаружения труднодоступных воздушных целей, таких как зависшие в воздухе вертолеты или низколетящие крылатые ракеты.

Система обладает повышенными характеристиками по сравнению с предшественниками и способна сопровождать 1500 целей на дальности до 250 км.

Напомним, недавно высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз планирует предоставить Украине больше систем ПВО.

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