Германия передала Украине новый пакет помощи
Во вторник, 23 мая, Федеральное правительство Германии объявило, что обновило перечень военной помощи для Украины. Туда вошли дроны, автомобильная техника и радар ПВО TRML-4D.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Что Германия передала для Украины
Как известно, Германия также передала Украине две мостоукладочные машины Biber, три мобильных системы разминирования, а также 46 разведывательных беспилотников Vector.
В частности, в пакет военной помощи для Украины вошло:
- одна радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D;
- две мостоукладочные машины Biber;
- три мобильных и защищенных устройства разминирования;
- 54 разведывательные дроны VECTOR;
- восемь антидроновых систем;
- шесть машин для пограничников;
- один частотный глушитель;
- два грузовика с системой сменного кузова и 20 платформами;
- пять тягачей с полуприцепами;
- восемь грузовиков, микроавтобусов, вездеходов;
- восемь грузовиков Zetros.
Что известно о радаре ПВО TRML-4D
ПВО TRML-4D — это новейший радар компании Hensoldt, представленный на выставке Eurosatory в 2018 году. Первые заказчики получили его в 2020 году.
Этот радар сочетает цифровое формирование луча с импульсно-доплеровским радаром для обнаружения труднодоступных воздушных целей, таких как зависшие в воздухе вертолеты или низколетящие крылатые ракеты.
Система обладает повышенными характеристиками по сравнению с предшественниками и способна сопровождать 1500 целей на дальности до 250 км.
Напомним, недавно высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз планирует предоставить Украине больше систем ПВО.