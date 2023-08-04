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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: перелік зброї

4 серпня 2023 21:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: перелік зброї
Самохідна артилерійська установка (САУ) Zuzana 2. Фото: Konstrukta-Defence
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В уряді Німеччини оновили перелік військової допомоги, яку надали нашій державі для боротьби у війні проти російських окупантів. В пресслужбі розповіли, яку зброю було надано протягом останнього тижня. 

Про це йдеться на урядовому сайті. 

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Зазначається, що впродовж семи днів Україна отримала від Німеччини:

  • два танки для розмінування WISENT 1;
  • 11 протимінних плугів для танків Т-72;
  • п’ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE;
  • три розвідувальні безпілотники Vector;
  • п’ять мобільних антенно-баштових комплексів;
  • дев’ять машин для охорони кордону;
  • дві самохідні гаубиці Zuzana 2. 

Новий перелік допомоги

Також Берлін планує надати у майбутньому ще більше військової допомоги, а саме:

  • 40 бойових машин піхоти Marder;
  • шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2;
  • сім мобільних, дистанційно керованих та захищених комплексів розмінування;
  • п’ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE;
  • 18 тисяч переносних протитанкових ракетних комплексів.

Нагадаємо, раніше Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли розвідувальні безпілотники, всюдиходи, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard і тисячі патронів до них.

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