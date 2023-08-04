Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: перелік зброї
4 серпня 2023 21:44
Самохідна артилерійська установка (САУ) Zuzana 2. Фото: Konstrukta-Defence
В уряді Німеччини оновили перелік військової допомоги, яку надали нашій державі для боротьби у війні проти російських окупантів. В пресслужбі розповіли, яку зброю було надано протягом останнього тижня.
Про це йдеться на урядовому сайті.
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Зазначається, що впродовж семи днів Україна отримала від Німеччини:
- два танки для розмінування WISENT 1;
- 11 протимінних плугів для танків Т-72;
- п’ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE;
- три розвідувальні безпілотники Vector;
- п’ять мобільних антенно-баштових комплексів;
- дев’ять машин для охорони кордону;
- дві самохідні гаубиці Zuzana 2.
Новий перелік допомоги
Також Берлін планує надати у майбутньому ще більше військової допомоги, а саме:
- 40 бойових машин піхоти Marder;
- шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2;
- сім мобільних, дистанційно керованих та захищених комплексів розмінування;
- п’ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE;
- 18 тисяч переносних протитанкових ракетних комплексів.
Нагадаємо, раніше Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли розвідувальні безпілотники, всюдиходи, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard і тисячі патронів до них.