Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: перелік зброї

Самохідна артилерійська установка (САУ) Zuzana 2. Фото: Konstrukta-Defence

В уряді Німеччини оновили перелік військової допомоги, яку надали нашій державі для боротьби у війні проти російських окупантів. В пресслужбі розповіли, яку зброю було надано протягом останнього тижня.

Про це йдеться на урядовому сайті.

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Зазначається, що впродовж семи днів Україна отримала від Німеччини:

два танки для розмінування WISENT 1;

11 протимінних плугів для танків Т-72;

п’ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE;

три розвідувальні безпілотники Vector;

п’ять мобільних антенно-баштових комплексів;

дев’ять машин для охорони кордону;

дві самохідні гаубиці Zuzana 2.

Новий перелік допомоги

Також Берлін планує надати у майбутньому ще більше військової допомоги, а саме:

40 бойових машин піхоти Marder;

шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2;

сім мобільних, дистанційно керованих та захищених комплексів розмінування;

п’ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE;

18 тисяч переносних протитанкових ракетних комплексів.

Нагадаємо, раніше Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли розвідувальні безпілотники, всюдиходи, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard і тисячі патронів до них.