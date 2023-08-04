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Германия передала Украине новый пакет военной помощи: список оружия

4 августа 2023 21:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Германия передала Украине новый пакет военной помощи: список оружия
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Zuzana 2. Фото: Konstrukta-Defence
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В правительстве Германии обновили список военной помощи, предоставленной нашему государству для борьбы в войне против российских оккупантов. В пресс-службе рассказали, какое оружие было предоставлено в течение последней недели.

Об этом идет речь на правительственном сайте.

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В течение семи дней Украина получила от Германии:

  • два танка для разминирования WISENT 1;
  • 11 противоминных плугов для танков Т-72;
  • пять мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE;
  • три разведывательных беспилотника Vector;
  • пять мобильных антенно-башенных комплексов;
  • девять машин для охраны границы;
  • две самоходные гаубицы Zuzana 2.

Новый список помощи

Также Берлин планирует оказать в будущем еще больше военной помощи, а именно:

  • 40 боевых машин пехоты Marder;
  • шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2;
  • семь мобильных, дистанционно управляемых и защищенных комплексов разминирования;
  • пять мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE;
  • 18 тысяч переносных противотанковых ракетных комплексов.

Напомним, ранее Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли разведывательные беспилотники, вездеходы, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и тысячи патронов к ним.

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