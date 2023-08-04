Германия передала Украине новый пакет военной помощи: список оружия
4 августа 2023 21:44
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Zuzana 2. Фото: Konstrukta-Defence
В правительстве Германии обновили список военной помощи, предоставленной нашему государству для борьбы в войне против российских оккупантов. В пресс-службе рассказали, какое оружие было предоставлено в течение последней недели.
Об этом идет речь на правительственном сайте.
Читайте также:
Какое оружие передала Германия
В течение семи дней Украина получила от Германии:
- два танка для разминирования WISENT 1;
- 11 противоминных плугов для танков Т-72;
- пять мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE;
- три разведывательных беспилотника Vector;
- пять мобильных антенно-башенных комплексов;
- девять машин для охраны границы;
- две самоходные гаубицы Zuzana 2.
Новый список помощи
Также Берлин планирует оказать в будущем еще больше военной помощи, а именно:
- 40 боевых машин пехоты Marder;
- шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2;
- семь мобильных, дистанционно управляемых и защищенных комплексов разминирования;
- пять мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE;
- 18 тысяч переносных противотанковых ракетных комплексов.
Напомним, ранее Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли разведывательные беспилотники, вездеходы, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и тысячи патронов к ним.