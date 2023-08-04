Германия передала Украине новый пакет военной помощи: список оружия

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Zuzana 2. Фото: Konstrukta-Defence

В правительстве Германии обновили список военной помощи, предоставленной нашему государству для борьбы в войне против российских оккупантов. В пресс-службе рассказали, какое оружие было предоставлено в течение последней недели.

Об этом идет речь на правительственном сайте.

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В течение семи дней Украина получила от Германии:

два танка для разминирования WISENT 1;

11 противоминных плугов для танков Т-72;

пять мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE;

три разведывательных беспилотника Vector;

пять мобильных антенно-башенных комплексов;

девять машин для охраны границы;

две самоходные гаубицы Zuzana 2.

Новый список помощи

Также Берлин планирует оказать в будущем еще больше военной помощи, а именно:

40 боевых машин пехоты Marder;

шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2;

семь мобильных, дистанционно управляемых и защищенных комплексов разминирования;

пять мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE;

18 тысяч переносных противотанковых ракетных комплексов.

Напомним, ранее Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли разведывательные беспилотники, вездеходы, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и тысячи патронов к ним.