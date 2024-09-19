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Німеччина передала Україні пакет військової допомоги — що до нього увійшло

19 вересня 2024 14:52
Євгенія Брюховецька - редактор
Що увійшло до нового військового пакета від Німеччини
Військова допомога від Німеччини. Ілюстративне фото: Deutsche Welle
Євгенія Брюховецька - редактор

Німеччина передала новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли, зокрема, танки Leopard та боєприпаси 155 міліметрів.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини у четвер, 19 вересня.

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Так, до нового пакета допомоги від Німеччини увійшли:

  • 22 танки Leopard 1 A5;
  • 61 тисяча боєприпасів 155-мм калібру;
  • п’ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);
  • один гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog;
  • три самохідні зенітні установки GEPARD із запасними частинами;
  • дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;
  • 10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та казенниками;
  • 1 мільйон боєприпасів до вогнепальної зброї.

Також Україна отримає безпілотники: 30 розвідувальних БпЛА VECTOR із запасними частинами, 20 розвідувальних RQ-35 HEIDRUN, 20 безпілотних надводних апаратів, 12 розвідувальних SONGBIRD, шість Hornet XR.

Крім того, Німеччина відправила до України:

  • три мостоукладальні танки BEAVER із запасними частинами;
  • одну броньовану інженерну машину DACHS;
  • шість танків розмінування WISENT 1 з запасними частинами;
  • 16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;
  • дві системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;
  • два автомобілі охорони кордону;
  • 112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • вісім автоцистерн Zetros.

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