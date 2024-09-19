Що увійшло до нового військового пакета від Німеччини

Німеччина передала Україні пакет військової допомоги — що до нього увійшло
19 вересня 2024 14:52
Військова допомога від Німеччини. Ілюстративне фото: Deutsche Welle
Німеччина передала новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли, зокрема, танки Leopard та боєприпаси 155 міліметрів.
Про це йдеться на сайті уряду Німеччини у четвер, 19 вересня.
Читайте також:
Військова допомога від Німеччини
Так, до нового пакета допомоги від Німеччини увійшли:
- 22 танки Leopard 1 A5;
- 61 тисяча боєприпасів 155-мм калібру;
- п’ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);
- один гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog;
- три самохідні зенітні установки GEPARD із запасними частинами;
- дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;
- 10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та казенниками;
- 1 мільйон боєприпасів до вогнепальної зброї.
Також Україна отримає безпілотники: 30 розвідувальних БпЛА VECTOR із запасними частинами, 20 розвідувальних RQ-35 HEIDRUN, 20 безпілотних надводних апаратів, 12 розвідувальних SONGBIRD, шість Hornet XR.
Крім того, Німеччина відправила до України:
- три мостоукладальні танки BEAVER із запасними частинами;
- одну броньовану інженерну машину DACHS;
- шість танків розмінування WISENT 1 з запасними частинами;
- 16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;
- дві системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;
- два автомобілі охорони кордону;
- 112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- вісім автоцистерн Zetros.
Читайте Новини.LIVE!