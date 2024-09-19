Що увійшло до нового військового пакета від Німеччини

Військова допомога від Німеччини. Ілюстративне фото: Deutsche Welle

Німеччина передала новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли, зокрема, танки Leopard та боєприпаси 155 міліметрів.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини у четвер, 19 вересня.

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Так, до нового пакета допомоги від Німеччини увійшли:

22 танки Leopard 1 A5;

61 тисяча боєприпасів 155-мм калібру;

п’ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);

один гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog;

три самохідні зенітні установки GEPARD із запасними частинами;

дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;

10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та казенниками;

1 мільйон боєприпасів до вогнепальної зброї.

Також Україна отримає безпілотники: 30 розвідувальних БпЛА VECTOR із запасними частинами, 20 розвідувальних RQ-35 HEIDRUN, 20 безпілотних надводних апаратів, 12 розвідувальних SONGBIRD, шість Hornet XR.

Крім того, Німеччина відправила до України: