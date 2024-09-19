Что вошло в новый военный пакет от Германии

Германия передала Украине пакет военной помощи — что в него вошло
19 сентября 2024 14:52
Военная помощь Германии. Иллюстративное фото: Deutsche Welle
Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него вошли, в частности, танки Leopard и боеприпасы 155 миллиметров.
Об этом говорится на сайте правительства Германии в четверг, 19 сентября.
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Так, в новый пакет помощи от Германии вошли:
- 22 танка Leopard 1 A5;
- 61 тысяча боеприпасов 155-мм калибра;
- пять гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);
- один гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog;
- три самоходных зенитных установки GEPARD с запасными частями;
- две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;
- 10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и казенниками;
- 1 миллион боеприпасов к огнестрельному оружию.
Также Украина получит беспилотники: 30 разведывательных БПЛА VECTOR с запасными частями, 20 разведывательных RQ-35 HEIDRUN, 20 беспилотных надводных аппаратов, 12 разведывательных SONGBIRD и шесть Hornet XR.
Кроме того, Германия отправила в Украину:
- три мостоукладочных танка BEAVER с запасными частями;
- одну бронированную инженерную машину DACHS;
- шесть танков разминирования WISENT 1 с запасными частями;
- 16 наземных радиолокационных станций наблюдения;
- две системы самозащиты AMPS для вертолетов;
- два автомобиля охраны границы;
- 112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
- восемь автоцистерн Zetros.
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