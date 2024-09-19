Что вошло в новый военный пакет от Германии

Военная помощь Германии. Иллюстративное фото: Deutsche Welle

Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него вошли, в частности, танки Leopard и боеприпасы 155 миллиметров.

Об этом говорится на сайте правительства Германии в четверг, 19 сентября.

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Так, в новый пакет помощи от Германии вошли:

22 танка Leopard 1 A5;

61 тысяча боеприпасов 155-мм калибра;

пять гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);

один гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog;

три самоходных зенитных установки GEPARD с запасными частями;

две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;

10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и казенниками;

1 миллион боеприпасов к огнестрельному оружию.

Также Украина получит беспилотники: 30 разведывательных БПЛА VECTOR с запасными частями, 20 разведывательных RQ-35 HEIDRUN, 20 беспилотных надводных аппаратов, 12 разведывательных SONGBIRD и шесть Hornet XR.

Кроме того, Германия отправила в Украину: