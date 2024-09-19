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Германия передала Украине пакет военной помощи — что в него вошло

19 сентября 2024 14:52
Евгения Брюховецкая - редактор
Что вошло в новый военный пакет от Германии
Военная помощь Германии. Иллюстративное фото: Deutsche Welle
Евгения Брюховецкая - редактор

Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него вошли, в частности, танки Leopard и боеприпасы 155 миллиметров.

Об этом говорится на сайте правительства Германии в четверг, 19 сентября.

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Так, в новый пакет помощи от Германии вошли:

  • 22 танка Leopard 1 A5;
  • 61 тысяча боеприпасов 155-мм калибра;
  • пять гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);
  • один гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog;
  • три самоходных зенитных установки GEPARD с запасными частями;
  • две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;
  • 10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и казенниками;
  • 1 миллион боеприпасов к огнестрельному оружию.

Также Украина получит беспилотники: 30 разведывательных БПЛА VECTOR с запасными частями, 20 разведывательных RQ-35 HEIDRUN, 20 беспилотных надводных аппаратов, 12 разведывательных SONGBIRD и шесть Hornet XR.

Кроме того, Германия отправила в Украину:

  • три мостоукладочных танка BEAVER с запасными частями;
  • одну бронированную инженерную машину DACHS;
  • шесть танков разминирования WISENT 1 с запасными частями;
  • 16 наземных радиолокационных станций наблюдения;
  • две системы самозащиты AMPS для вертолетов;
  • два автомобиля охраны границы;
  • 112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
  • восемь автоцистерн Zetros.

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