Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot

Системи ППО Patriot. Фото: Forces Network

Німеччина передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot. Це станеться вже втретє від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України.

Про це повідомив експерт Bild Юліан Рьопке на своїй сторінці в Twitter у квітні, 13 квітня.

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Німеччина передасть Україні Patriot

За словами Рьопке, Німеччина негайно передає Україні нову систему Patriot. Це станеться втретє від початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Для захисту України наразі необхідно кілька десятків батарей Patriot, щоб перекрити північ та південний схід від російської авіації.

Пост Юліана Рьопке в Twitter. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Кулеба закликав високопосадовців країн-союзників провести ніч у Харкові, щоб особисто переконатися в необхідності надання Україні зенітних ракетних комплексів Patriot.

Очільник МЗС додав, що Україна навіть розглядає варіант позичити системи Patriot в інших держав.