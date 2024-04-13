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Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot

13 квітня 2024 16:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot
Системи ППО Patriot. Фото: Forces Network
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Німеччина передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot. Це станеться вже втретє від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України.

Про це повідомив експерт Bild Юліан Рьопке на своїй сторінці в Twitter у квітні, 13 квітня.

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За словами Рьопке, Німеччина негайно передає Україні нову систему Patriot. Це станеться втретє від початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Для захисту України наразі необхідно кілька десятків батарей Patriot, щоб перекрити північ та південний схід від російської авіації.

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Пост Юліана Рьопке в Twitter. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Кулеба закликав високопосадовців країн-союзників провести ніч у Харкові, щоб особисто переконатися в необхідності надання Україні зенітних ракетних комплексів Patriot.

Очільник МЗС додав, що Україна навіть розглядає варіант позичити системи Patriot в інших держав. 

Німеччина
військова допомога
Україна
ППО
Росія

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