Германия передаст Украине еще одну систему Patriot

Системы ПВО Patriot. Фото: Forces Network

Германия передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. Это произойдет уже в третий раз с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Об этом сообщил эксперт Bild Юлиан Репке на своей странице в Twitter в апреле, 13 апреля.

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Германия передаст Украине Patriot

По словам Репке, Германия немедленно передает Украине новую систему Patriot. Это произойдет в третий раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Для защиты Украины необходимо несколько десятков батарей Patriot, чтобы перекрыть север и юго-восток от российской авиации.

Пост Юлиана Репке в Twitter. Фото: скриншот

Напомним, недавно Кулеба призвал высокопоставленных должностных лиц стран-союзников провести ночь в Харькове, чтобы лично убедиться в необходимости предоставления Украине зенитных ракетных комплексов Patriot.

Глава МИД добавил, что Украина даже рассматривает вариант отлолжить системы Patriot у других государств.