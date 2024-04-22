Німеччина схвалила експорт зброї — скільки отримала Україна

Бойові танки Leopard 2A4. Ілюстративне фото: DPA

У першому кварталі 2024 року уряд Німеччини видав дозволи на експорт озброєнь на суму 5,2 мільярда євро. Україна отримає з цього — 74%.

Такі дані опублікували на сайті Міністерства фінансів ФРН.

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За даними Міністерства фінансів, загальна сума виданих дозволів на остаточний експорт озброєнь у першому кварталі склала близько 5,2 млрд євро. З них 3,85 млрд євро було виділено на військову зброю, а 1,4 млрд євро — на інші види озброєнь.

Держсекретар Німеччини з питань економічного співробітництва і розвитку Свен Гігольд підкреслив, що Україна є основним отримувачем німецького експорту озброєнь.

"На Україну припадає близько 74% від загальної вартості виділень на перший квартал 2024 року", — зазначив він.

Гігольд також підкреслив, що ці цифри відображають безперервну та далекосяжну підтримку Німеччини Україні в її самообороні проти російської агресії, яка суперечить міжнародному праву.

"ФРН допомагає Україні відстоювати свою територіальну цілісність і незалежність", — додав він.

Нагадаємо, що міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек готовий поділитись з Україною необхідним устаткування із закритих енергетичних обʼєктів Німеччини. Українська сторона наголосила, що має намір активно звертатися до допомоги донорів.

Також ми писали про те, що у Німеччині деякі райони та муніципалітети заявили про обмеження можливості прийому нових біженців, зокрема й з України. Це відбувається з огляду на стабільно високий рівень міграції.