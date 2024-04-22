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Германия одобрила экспорт оружия — сколько получила Украина

22 апреля 2024 08:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Германия одобрила экспорт оружия - сколько получила Украина
Боевые танки Leopard 2A4 Иллюстративное фото: DPA
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В первом квартале 2024 года правительство Германии выдало разрешения на экспорт вооружений на сумму 5,2 миллиарда евро. Украина получит из этого 74%.

Такие данные были опубликованы на сайте Министерства финансов ФРГ.

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По данным Министерства финансов, общая сумма выданных разрешений на окончательный экспорт вооружений в первом квартале составила около 5,2 млрд евро. Из них 3,85 млрд евро было выделено на военное оружие, а 1,4 млрд евро— на другие виды вооружений.

Госсекретарь Германии по экономическому сотрудничеству и развитию Свен Гигольд подчеркнул, что Украина является основным получателем немецкого экспорта вооружений.

"На Украину приходится около 74% от общей стоимости выделений на первый квартал 2024 года", — отметил он.

Гигольд также подчеркнул, что эти цифры отражают непрерывную и дальновидную поддержку Германии Украины в ее самообороне против российской агрессии, противоречащей международному праву.

"ФРГ помогает Украине отстаивать свою территориальную целостность и независимость", — добавил он.

Напомним, что министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек готов поделиться с Украиной необходимым оборудованием из закрытых энергетических объектов Германии. Украинская сторона подчеркнула, что намерена активно обращаться к помощи доноров.

Также мы писали о том, что в Германии некоторые районы и муниципалитеты заявили об ограничении возможности приема новых беженцев , в том числе из Украины. Это происходит с учетом стабильно высокого уровня миграции.

Германия
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военная помощь
военная техника
война в Украине

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