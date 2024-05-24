Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України — що у нього увійшло arrow

Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України — що у нього увійшло

24 травня 2024 14:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Німеччина 24 травня анонсувала нову допомогу для України
Снаряди 155-мм. Фото: defence-ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Німеччина у п'ятницю, 24 травня, оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України. До нього, зокрема, увійшли танки та артилерійські боєприпаси.

Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

Читайте також:

Допомога від Німеччини

Так, Німеччина надає підтримку Україні за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.

Загалом до нового пакету військової допомоги для України увійшло таке озброєння:

  • 10 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 (спільно з Данією);
  • три реактивні системи залпового вогню HIMARS;
  • 20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;
  • 8500 снарядів 155 мм;
  • 20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
  • 34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
  • один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;
  • одна броньована інженерна машина DACHS;
  • одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
  • чотири протимінних танків WISENT 1 із запасними частинами;
  • два протимінні плуги;
  • 16 автоцистерн Zetros;
  • 400 світлодіодних ламп;
  • 530 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тис. патронів;
  • 111 гвинтівок CR 308;
  • 1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.

Нагадаємо, днями голова МЗС Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту до України відвідала мобільний підрозділ протиповітряної оборони біля Києва. Після зустрічі з військовими вона наголосила на необхідності надання коштів для оборони України. 

Також ми писали, що міноборони Німеччини запросило в уряду додаткові кошти для України. Йдеться про фінансування у розмірі 3,8 млрд євро.

Німеччина
військова допомога
танки
військова техніка
боєприпаси
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра