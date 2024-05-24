Німеччина 24 травня анонсувала нову допомогу для України

Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України — що у нього увійшло
Німеччина у п'ятницю, 24 травня, оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України. До нього, зокрема, увійшли танки та артилерійські боєприпаси.
Про це повідомляє пресслужба уряду країни.
Допомога від Німеччини
Так, Німеччина надає підтримку Україні за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.
Загалом до нового пакету військової допомоги для України увійшло таке озброєння:
- 10 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 (спільно з Данією);
- три реактивні системи залпового вогню HIMARS;
- 20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;
- 8500 снарядів 155 мм;
- 20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
- 34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
- один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;
- одна броньована інженерна машина DACHS;
- одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
- чотири протимінних танків WISENT 1 із запасними частинами;
- два протимінні плуги;
- 16 автоцистерн Zetros;
- 400 світлодіодних ламп;
- 530 штурмових гвинтівок MK 556;
- 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тис. патронів;
- 111 гвинтівок CR 308;
- 1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.
Нагадаємо, днями голова МЗС Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту до України відвідала мобільний підрозділ протиповітряної оборони біля Києва. Після зустрічі з військовими вона наголосила на необхідності надання коштів для оборони України.
Також ми писали, що міноборони Німеччини запросило в уряду додаткові кошти для України. Йдеться про фінансування у розмірі 3,8 млрд євро.
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