Німеччина 24 травня анонсувала нову допомогу для України

Снаряди 155-мм. Фото: defence-ua

Німеччина у п'ятницю, 24 травня, оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України. До нього, зокрема, увійшли танки та артилерійські боєприпаси.

Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

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Так, Німеччина надає підтримку Україні за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.

Загалом до нового пакету військової допомоги для України увійшло таке озброєння:

10 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 (спільно з Данією);

три реактивні системи залпового вогню HIMARS;

20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;

8500 снарядів 155 мм;

20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;

34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;

одна броньована інженерна машина DACHS;

одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

чотири протимінних танків WISENT 1 із запасними частинами;

два протимінні плуги;

16 автоцистерн Zetros;

400 світлодіодних ламп;

530 штурмових гвинтівок MK 556;

80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тис. патронів;

111 гвинтівок CR 308;

1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.

Нагадаємо, днями голова МЗС Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту до України відвідала мобільний підрозділ протиповітряної оборони біля Києва. Після зустрічі з військовими вона наголосила на необхідності надання коштів для оборони України.

Також ми писали, що міноборони Німеччини запросило в уряду додаткові кошти для України. Йдеться про фінансування у розмірі 3,8 млрд євро.