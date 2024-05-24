Германия 24 мая анонсировала новую помощь для Украины

Снаряды 155-мм. Фото: defence-ua

Германия в пятницу, 24 мая, объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него в частности вошли танки и артиллерийские боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

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Так, Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.

В целом в новый пакет военной помощи для Украины вошло такое вооружение:

10 основных боевых танков LEOPARD 1 A5 (совместно с Данией);

три реактивных системы залпового огня HIMARS;

20 снарядов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;

8500 снарядов 155 мм;

20 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;

34 разведывательных беспилотника RQ-35 HEIDRUN;

один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;

одна бронированная инженерная машина DACHS;

одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;

четыре противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;

два противоминных плуга;

16 автоцистерн Zetros;

400 светодиодных ламп;

530 штурмовых винтовок MK 556;

80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тыс. патронов;

111 винтовок CR 308;

1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.

Напомним, на днях глава МИД Германии Анналена Бербок во время своего визита в Украину посетила мобильное подразделение противовоздушной обороны возле Киева. После встречи с военными она отметила необходимость предоставления средств для обороны Украины.

Также мы писали, что минобороны Германии запросило у правительства дополнительные средства для Украины. Речь идет о финансировании в размере 3,8 млрд евро.