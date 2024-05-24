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Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины — что в него вошло

24 мая 2024 14:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Германия 24 мая анонсировала новую помощь для Украины
Снаряды 155-мм. Фото: defence-ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Германия в пятницу, 24 мая, объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него в частности вошли танки и артиллерийские боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

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Так, Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.

В целом в новый пакет военной помощи для Украины вошло такое вооружение:

  • 10 основных боевых танков LEOPARD 1 A5 (совместно с Данией);
  • три реактивных системы залпового огня HIMARS;
  • 20 снарядов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;
  • 8500 снарядов 155 мм;
  • 20 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;
  • 34 разведывательных беспилотника RQ-35 HEIDRUN;
  • один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;
  • одна бронированная инженерная машина DACHS;
  • одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
  • четыре противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;
  • два противоминных плуга;
  • 16 автоцистерн Zetros;
  • 400 светодиодных ламп;
  • 530 штурмовых винтовок MK 556;
  • 80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тыс. патронов;
  • 111 винтовок CR 308;
  • 1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.

Напомним, на днях глава МИД Германии Анналена Бербок во время своего визита в Украину посетила мобильное подразделение противовоздушной обороны возле Киева. После встречи с военными она отметила необходимость предоставления средств для обороны Украины.

Также мы писали, что минобороны Германии запросило у правительства дополнительные средства для Украины. Речь идет о финансировании в размере 3,8 млрд евро.

Германия
военная помощь
танки
военная техника
боеприпасы
война в Украине