Германия 24 мая анонсировала новую помощь для Украины

Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины — что в него вошло
Германия в пятницу, 24 мая, объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него в частности вошли танки и артиллерийские боеприпасы.
Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
Помощь от Германии
Так, Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.
В целом в новый пакет военной помощи для Украины вошло такое вооружение:
- 10 основных боевых танков LEOPARD 1 A5 (совместно с Данией);
- три реактивных системы залпового огня HIMARS;
- 20 снарядов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;
- 8500 снарядов 155 мм;
- 20 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;
- 34 разведывательных беспилотника RQ-35 HEIDRUN;
- один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;
- одна бронированная инженерная машина DACHS;
- одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
- четыре противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;
- два противоминных плуга;
- 16 автоцистерн Zetros;
- 400 светодиодных ламп;
- 530 штурмовых винтовок MK 556;
- 80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тыс. патронов;
- 111 винтовок CR 308;
- 1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.
Напомним, на днях глава МИД Германии Анналена Бербок во время своего визита в Украину посетила мобильное подразделение противовоздушной обороны возле Киева. После встречи с военными она отметила необходимость предоставления средств для обороны Украины.
Также мы писали, что минобороны Германии запросило у правительства дополнительные средства для Украины. Речь идет о финансировании в размере 3,8 млрд евро.
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