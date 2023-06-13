Німеччина відправить до України 100 танків Leopard-1

Танк Leopard-1. Фото: google.com

Німецький уряд вирішив передати Україні відновлені танки Leopard-1. Зазначається, що до кінця 2023 року їхня кількість має налічувати понад 100.

Про це зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Читайте також:

Німеччина продовжує військову підтримку України

У Міноборони Німеччини заявили, що хочуть надати Україні 100 відновлених танків Leopard-1. Тим самим продемонструвати безперервність військової допомоги Україні.

"Ми не зможемо замінити кожен танк, який зараз виходить з ладу. Але з липня ми поставлятимемо відремонтовані танки Leopard 1 A5, до кінця року їх буде понад 100", — сказав Пісторіус.

Нагадаємо, раніше ми писали, що протягом двох тижнів небо Німеччини буде переповнене найкращими літаками НАТО. Альянс проводитиме найбільші повітряні навчання у своїй історії. Зазначається, що військові навчання пройдуть, аби продемонструвати силу НАТО після російського вторгнення в Україну. В операції під назвою Air Defender 23 візьмуть участь понад 20 країн-партнерів і близько 250 літаків, зокрема F-35 виробництва Lockheed Martin Corp.

Додамо, Німеччина може збільшити кількість танків Leopard-2 для України утричі без загрози власній безпеці. Кожен такий танк в умовах контрнаступу ЗСУ є на вагу золота. Заступник міністра закордонних справ України, колишній посол в Німеччині Андрій Мельник заявив у інтерв’ю Tagesspiegel, що Збройним силами треба більше військової техніки.