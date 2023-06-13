Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Німеччина відправить до України 100 танків Leopard-1 arrow

Німеччина відправить до України 100 танків Leopard-1

13 червня 2023 19:23
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Німеччина відправить до України 100 танків Leopard-1
Танк Leopard-1. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Німецький уряд вирішив передати Україні відновлені танки Leopard-1. Зазначається, що до кінця 2023 року їхня кількість має налічувати понад 100.

Про це зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Читайте також:

Німеччина продовжує військову підтримку України

У Міноборони Німеччини заявили, що хочуть надати Україні 100 відновлених танків Leopard-1. Тим самим продемонструвати безперервність військової допомоги Україні.

"Ми не зможемо замінити кожен танк, який зараз виходить з ладу. Але з липня ми поставлятимемо відремонтовані танки Leopard 1 A5, до кінця року їх буде понад 100", — сказав Пісторіус.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що протягом двох тижнів небо Німеччини буде переповнене найкращими літаками НАТО. Альянс проводитиме найбільші повітряні навчання у своїй історії. Зазначається, що військові навчання пройдуть, аби продемонструвати силу НАТО після російського вторгнення в Україну. В операції під назвою Air Defender 23 візьмуть участь понад 20 країн-партнерів і близько 250 літаків, зокрема F-35 виробництва Lockheed Martin Corp.

Додамо, Німеччина може збільшити кількість танків Leopard-2 для України утричі без загрози власній безпеці. Кожен такий танк в умовах контрнаступу ЗСУ є на вагу золота. Заступник міністра закордонних справ України, колишній посол в Німеччині Андрій Мельник заявив у інтерв’ю Tagesspiegel, що Збройним силами треба більше військової техніки.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB