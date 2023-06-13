Германия отправит в Украину 100 танков Leopard-1

Танк Леопард-1. Фото: google.com

Немецкое правительство решило передать Украине восстановленные танки Leopard-1. Отмечается, что к концу 2023 их количество должно насчитывать более 100.

Об этом отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

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В Минобороны Германии заявили, что хотят предоставить Украине 100 восстановленных танков Leopard-1. Тем самым продемонстрировать непрерывность военной помощи Украине.

"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя. Но с июля мы будем поставлять отремонтированные танки Leopard 1 A5, до конца года их будет больше 100", — сказал Писториус.

Напомним, ранее мы писали, что в течение двух недель небо Германии будет переполнено лучшими самолетами НАТО. Альянс будет проводить самые большие воздушные учения в своей истории. Отмечается, что военные учения пройдут с тем, чтобы продемонстрировать силу НАТО после российского вторжения в Украину. В операции под названием Air Defender 23 примут участие более 20 стран-партнеров и около 250 самолетов, в том числе F-35 производства Lockheed Martin Corp.

Германия может увеличить количество танков Leopard-2 для Украины втрое без угрозы собственной безопасности. Каждый такой танк в условиях контрнаступления ВСУ имеет вес золота. Заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол в Германии Андрей Мельник заявил в интервью Tagesspiegel, что Вооруженным силам нужно больше военной техники.