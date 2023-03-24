Україна вперше отримала від Німеччини інженерні танки

Німеччина вперше передала Україні нові інженерні танки
В рамках нового пакету військової допомоги Україна отримає від Німеччини три інженерні танки Dachs.
Про це повідомляє Федеральний уряд Німеччини.
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Що відомо про Dachs
Ці танки зроблені на базі Leopard 1. Вони мають потужний бульдозерний відвал та оснащені величезною екскаваторною стрілою.
В Україні німецькі танки Pionierpanzer 2A1 Dachs прозвали Борсуками. Його основними завданнями є очищення площ, створення окопів та траншей, усунення завалів. Взагалі танк можна використовувати для будь-яких будівельних робіт, де потрібна потужна вантажна спецтехніка.
Екіпаж машини складається з трьох осіб: водія, командира і його помічника.
Автори танка обладнали його 35-міліметровою бронею, двома димовими гранатометами і кулеметом MG3. Борсук може розвивати швидкість до 62 км/год, майже перестрибувати через траншеї, що менші за два с половиною метри. Також інженерна машина здатна заїхати на 90-сантиметровий виступ. А от особливістю цієї машини є і її здатність працювати під водою на глибині до 4 метрів. Також Pionierpanzer 2a1 Dachs обладнаний спеціальним різальним і зварювальним устаткуванням, що дозволяє демонтувати залізничні колії, руйнувати металеві конструкції й проводити необхідні ремонтні зварювальні роботи там, де це необхідно.
Нагадаємо, що Німеччина у 2022-2023 роках передала Україні військової допомоги майже на 2, 7 млрд євро.