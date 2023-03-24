Україна вперше отримала від Німеччини інженерні танки

Інженерні танки Dachs для України

В рамках нового пакету військової допомоги Україна отримає від Німеччини три інженерні танки Dachs.

Про це повідомляє Федеральний уряд Німеччини.

Що відомо про Dachs

Ці танки зроблені на базі Leopard 1. Вони мають потужний бульдозерний відвал та оснащені величезною екскаваторною стрілою.

В Україні німецькі танки Pionierpanzer 2A1 Dachs прозвали Борсуками. Його основними завданнями є очищення площ, створення окопів та траншей, усунення завалів. Взагалі танк можна використовувати для будь-яких будівельних робіт, де потрібна потужна вантажна спецтехніка.

Екіпаж машини складається з трьох осіб: водія, командира і його помічника.

Автори танка обладнали його 35-міліметровою бронею, двома димовими гранатометами і кулеметом MG3. Борсук може розвивати швидкість до 62 км/год, майже перестрибувати через траншеї, що менші за два с половиною метри. Також інженерна машина здатна заїхати на 90-сантиметровий виступ. А от особливістю цієї машини є і її здатність працювати під водою на глибині до 4 метрів. Також Pionierpanzer 2a1 Dachs обладнаний спеціальним різальним і зварювальним устаткуванням, що дозволяє демонтувати залізничні колії, руйнувати металеві конструкції й проводити необхідні ремонтні зварювальні роботи там, де це необхідно.

Нагадаємо, що Німеччина у 2022-2023 роках передала Україні військової допомоги майже на 2, 7 млрд євро.