Украина впервые получила от Германии инженерные танки

Инженерные танки Dachs для Украины.

В рамках нового пакета военной помощи Украина получит от Германии три инженерных танка Dachs.

Об этом сообщает Федеральное правительство Германии.

Что известно о Dachs

Эти танки сделаны на базе Leopard 1. Они обладают мощным бульдозерным отвалом и оснащены огромной экскаваторной стрелой.

В Украине немецкие танки Pionierpanzer 2A1 Dachs прозвали Барсуками. Его основными задачами является очистка площадей, создание окопов и траншей, устранение завалов. Вообще, танк можно использовать для любых строительных работ, где нужна мощная грузовая спецтехника.

Экипаж машины состоит из трех человек: водителя, командира и его ассистента.

Авторы танка оборудовали его 35-миллиметровой броней, двумя дымовыми гранатометами и пулеметом MG3. Барсук может развивать скорость до 62 км/ч, почти перепрыгивать через траншеи менее двух с половиной метров. Также инженерная машина способна заехать на 90-сантиметровое препятствие. А вот особенностью этой машины стала ее способность работать под водой на глубине до 4 метров. Также Pionierpanzer 2a1 Dachs оборудован специальным режущим и сварочным оборудованием, позволяющим демонтировать железнодорожные пути, разрушать металлические конструкции и производить необходимые ремонтные сварочные работы там, где это необходимо.

Напомним, что Германия в 2022-2023 годах передала Украине военную помощь почти на 2,7 млрд евро.