Украина впервые получила от Германии инженерные танки

Германия впервые передала Украине новые инженерные танки
В рамках нового пакета военной помощи Украина получит от Германии три инженерных танка Dachs.
Об этом сообщает Федеральное правительство Германии.
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Что известно о Dachs
Эти танки сделаны на базе Leopard 1. Они обладают мощным бульдозерным отвалом и оснащены огромной экскаваторной стрелой.
В Украине немецкие танки Pionierpanzer 2A1 Dachs прозвали Барсуками. Его основными задачами является очистка площадей, создание окопов и траншей, устранение завалов. Вообще, танк можно использовать для любых строительных работ, где нужна мощная грузовая спецтехника.
Экипаж машины состоит из трех человек: водителя, командира и его ассистента.
Авторы танка оборудовали его 35-миллиметровой броней, двумя дымовыми гранатометами и пулеметом MG3. Барсук может развивать скорость до 62 км/ч, почти перепрыгивать через траншеи менее двух с половиной метров. Также инженерная машина способна заехать на 90-сантиметровое препятствие. А вот особенностью этой машины стала ее способность работать под водой на глубине до 4 метров. Также Pionierpanzer 2a1 Dachs оборудован специальным режущим и сварочным оборудованием, позволяющим демонтировать железнодорожные пути, разрушать металлические конструкции и производить необходимые ремонтные сварочные работы там, где это необходимо.
Напомним, что Германия в 2022-2023 годах передала Украине военную помощь почти на 2,7 млрд евро.