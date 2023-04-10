Німеччина збільшила новий пакет допомоги Україні: що отримають ЗСУ

Інженерні бронемашини Dachs, які отримає Україна / Фото: esut.de

Німеччина збільшила військову допомогу для України. У новий пакет допомоги, анонсований минулого тижня, були внесені зміни, зокрема, щодо кількості різноманітної військової техніки.

Про це повідомляє офіційний сайт німецького уряду.

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Додаткова допомога для України

Федеральний уряд Німеччини оголосив про зміни у новому пакеті військової допомоги для України, який був оголошений минулого тижня.

Зокрема, замість трьох броньованих інженерних машин Dachs, як було заплановано раніше, Україна отримає чотири екземпляри такої техніки.

Що отримають в ЗСУ, крім Dachs

Також були збільшені постачання по кількох інших пунктах.

Зокрема, замість 52 вантажівок Zetros Сили оборони України отримають 60 автомобілів.

Крім того, Німеччина передасть Україні не 26, як було заплановано раніше, а 32 дрони-розвідники.

ЗСУ отримають 83 520 патронів калібру 40 міліметрів. Минулого тижня до передачі було заплановано 60 тисяч таких патронів.

Нагадаємо, що бюджетний комітет німецького Бундестагу 29 березня схвалив подання уряду ФРН щодо виділення додаткових 12 мільярдів євро військової допомоги Україні.

Додаткове фінансування включає виділення 3,24 мільярда євро цього року, а також відкриття кредитної лінії на період між 2024 і 2032 роками на суму приблизно 8,82 мільярда євро.

Крім цього, з початку російської війни уряд Німеччини виділив на підтримку України, за даними Бундестагу, понад 14,2 мільярда євро. Зокрема, на зброю для ЗСУ — близько 3 млн євро. Німеччина є наразі головним постачальником зброї для України в ЄС.