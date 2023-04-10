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​Германия увеличила новый пакет помощи Украине: что получат ВСУ

10 апреля 2023 13:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
​Германия увеличила новый пакет помощи Украине: что получат ВСУ
Инженерные бронемашины Dachs, которые получит Украина / Фото: esut.de
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Германия увеличила военную помощь для Украины. В новый пакет помощи, анонсированный на прошлой неделе, были внесены изменения, в частности относительно количества разнообразной военной техники.

Об этом сообщает официальный сайт немецкого правительства.

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Дополнительная помощь для Украины

Федеральное правительство Германии объявило об изменениях в новом пакете военной помощи для Украины, который был объявлен на прошлой неделе.

В частности, вместо трех бронированных инженерных машин Dachs, как было запланировано ранее, Украина получит четыре экземпляра такой техники.

Что получат в ВСУ, кроме Dachs

Также были увеличены поставки по нескольким другим пунктам.

В частности, вместо 52 грузовиков Zetros Силы обороны Украины получат 60 автомобилей.

Кроме того, Германия передаст Украине не 26, как было запланировано ранее, а 32 дрона-разведчика.

ВСУ получат 83520 патронов калибра 40 миллиметров. На прошлой неделе к передаче запланировано 60 тысяч таких патронов.

Напомним, что бюджетный комитет немецкого Бундестага 29 марта одобрил представление правительства ФРГ по выделению дополнительных 12 миллиардов евро военной помощи Украине.

Дополнительное финансирование включает выделение 3,24 миллиарда евро в текущем году, а также открытие кредитной линии на период между 2024 и 2032 годами на сумму примерно 8,82 миллиарда евро.

Кроме этого, с начала российской войны правительство Германии выделило в поддержку Украины, по данным Бундестага, более 14,2 миллиарда евро. В частности, на оружие для ВСУ около 3 млн евро. Германия является главным поставщиком оружия для Украины в ЕС.

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