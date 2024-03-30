Німецький міністр звернувся до втомлених підтримувати Україну

Крістіан Лінднер. Фото: REUTERS

Україна продовжує залишатися на передовій фронту у війні проти російської агресії, і питання її майбутнього лишається невирішеним. У такий напружений момент важливо, щоб країни Заходу продовжували надавати підтримку Україні, визнаючи загрозу, яку представляє Росія під керівництвом Путіна.

Про це заявив голова Міністерства фінансів Німеччини Крістіан Лінднер в інтервʼю Kölner Stadt-Anzeiger.

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У своїй заяві Лінднер підкреслив, що мир та свобода у Європі перебувають під серйозною загрозою через агресивні дії Росії.

"Російського диктатора Путіна турбує не лише Україна, він хоче змінити порядок миру і свободи в Європі", — зазначив Лінднер.

Він попередив про небезпеку, яку становить Росія, і її спроби контролювати спосіб життя в Європі.

Міністр закликав до продовження підтримки України з боку країн Заходу та застеріг від серйозних наслідків для Європи у разі успіху Кремля у війні.

"Той, хто втомиться підтримувати Україну, тому що це занадто важко або занадто дорого, повинен подумати про наслідки. Небезпека війни наблизилася б до нас", — підкреслив Лінднер.

Також міністр відхилив ідею "заморожування" війни в Україні, яку раніше пропонував лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх.

"Росія вчинила воєнні злочини. Для України — це існування як держави. А для людей — це часто питання виживання. Не можна заморожувати таку ситуацію", — підкреслив Лінднер.

Нагадаємо, Польща та Німеччина готують "коаліцію бронетанкового потенціалу" як ініціативу з підтримки України, куди вже увійшли Велика Британія, Швеція, Італія.

Водночас свій пакет військової допомоги для України загальною сумою у 450 мільйонів доларів вже готує Бельгія, куди увійдуть 300 легких бронеавтомобілів LMV і три мінних тральника.